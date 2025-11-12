Достойна постъпка: Ученици от Казанлък намериха и върнаха портфейл с 5000 лева

Двама младежи от Казанлък – Христо Денев и Иван Иванов, се превърнаха в пример за честност и гражданска отговорност, след като намерили на улицата портмоне с 5000 лева и незабавно го предали в полицията.

- Реклама -

Учениците от Казанлък са занесли намерените пари във Второ районно управление на МВР в Стара Загора, откъдето ще бъдат върнати на законния им собственик.

Постъпката на двамата младежи предизвика вълна от положителни коментари и беше определена като вдъхновяващ пример за морал, почтеност и отговорност сред младото поколение.