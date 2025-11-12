НА ЖИВО
          Достойна постъпка: Ученици от Казанлък намериха и върнаха портфейл с 5000 лева

          Двама младежи от Казанлък – Христо Денев и Иван Иванов, се превърнаха в пример за честност и гражданска отговорност, след като намерили на улицата портмоне с 5000 лева и незабавно го предали в полицията.

          Учениците от Казанлък са занесли намерените пари във Второ районно управление на МВР в Стара Загора, откъдето ще бъдат върнати на законния им собственик.

          Постъпката на двамата младежи предизвика вълна от положителни коментари и беше определена като вдъхновяващ пример за морал, почтеност и отговорност сред младото поколение.

          „Време е да говорим повече за такива млади хора – те показват, че добротата и честността все още имат място в обществото ни“, коментираха потребители в социалните мрежи.

          - Реклама -

