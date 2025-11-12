Екшън на пътя: Кортежът с ливанския президент лети в насрещното на извънградски път (ВИДЕО)

Видео, заснето от шофьор на извънградски път, показва автомобили на Националната служба за охрана (НСО), движещи се с висока скорост и в насрещното платно. Кадрите, които бързо се разпространиха в социалните мрежи, са направени от кола, движеща се срещу кортежа.

На видеото се вижда как една от колите на НСО подава светлинен сигнал, за да предупреди насрещно движещия се шофьор, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с приближаващите автомобили със специален режим на движение.

НСО: Шофьорът е действал провокативно

От службата реагираха с официална позиция, в която осъдиха поведението на водача, заснел ситуацията.

„Екипът е приел действията на снимащия като потенциална заплаха, тъй като той не е реагирал на светлинните и звуковите сигнали, обозначаващи специалния режим на движение,“ заявиха от НСО.

Според службата автомобилите са били в изпълнение на охранителна мисия и са се движили при повишени мерки за сигурност.

В кортежа е пътувал президентът на Ливан

От НСО потвърдиха, че в момента на инцидента в кортежа е пътувал президентът на Ливан Жозеф Аун, който е на официално посещение в България.

Службата подчерта, че всички действия на охранителния екип са били съобразени с протоколния статут на госта и с необходимостта да се гарантира неговата сигурност.