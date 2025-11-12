НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Ердоган: Открихме черната кутия на самолета, издирва се един от военните

          0
          25
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Черната кутия на турския военен самолет C-130, който се разби на грузинска територия по време на полет от Азербайджан към Турция, е намерена. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на излъчвана на живо реч в социалните мрежи.

          „Още същата вечер в 17 ч. получихме новината, че са достигнали до останките на самолета. Мястото беше отцепено от полицейски кордон. Черната кутия на самолета ни е намерена. Прегледите и анализите са започнали“, заяви Ердоган.

          - Реклама -

          Президентът уточни, че операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно след инцидента, като Турция е в постоянна координация с властите на Грузия и Азербайджан.

          „Достигахме до телата на 19 от геройски загиналите ни военни. Продължават действията по издирване на последното тяло“, добави той.

          Първа версия: Турският С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха Първа версия: Турският С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха

          Международна координация и разследване

          Ердоган съобщи, че министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция – Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан – са осъществили контакт със своите колеги в двете съседни страни веднага след инцидента.
          В района е бил изпратен екип от 46 души, който ще извърши техническо разследване на причините за катастрофата.

          „Грузия и Азербайджан оказват пълно съдействие. Следя всяка минута от дейностите на мястото на инцидента. Ще направим всичко възможно, за да получим пълна яснота за случилото се“, подчерта турският държавен глава.

          Призив срещу дезинформация

          Ердоган предупреди за появата на манипулации и неверни твърдения в социалните мрежи, като призова гражданите да се доверяват единствено на официалните източници на информация.

          „Министерството на отбраната и Дирекцията по комуникации към Президентството продължават да информират обществото. Призовавам всички да бъдат бдителни към дезинформацията“, каза още той.

          Инцидентът, при който загинаха 20 турски военнослужещи, е най-тежкият за турските въоръжени сили от 2020 година насам.

          Черната кутия на турския военен самолет C-130, който се разби на грузинска територия по време на полет от Азербайджан към Турция, е намерена. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на излъчвана на живо реч в социалните мрежи.

          „Още същата вечер в 17 ч. получихме новината, че са достигнали до останките на самолета. Мястото беше отцепено от полицейски кордон. Черната кутия на самолета ни е намерена. Прегледите и анализите са започнали“, заяви Ердоган.

          - Реклама -

          Президентът уточни, че операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно след инцидента, като Турция е в постоянна координация с властите на Грузия и Азербайджан.

          „Достигахме до телата на 19 от геройски загиналите ни военни. Продължават действията по издирване на последното тяло“, добави той.

          Първа версия: Турският С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха Първа версия: Турският С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха

          Международна координация и разследване

          Ердоган съобщи, че министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция – Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан – са осъществили контакт със своите колеги в двете съседни страни веднага след инцидента.
          В района е бил изпратен екип от 46 души, който ще извърши техническо разследване на причините за катастрофата.

          „Грузия и Азербайджан оказват пълно съдействие. Следя всяка минута от дейностите на мястото на инцидента. Ще направим всичко възможно, за да получим пълна яснота за случилото се“, подчерта турският държавен глава.

          Призив срещу дезинформация

          Ердоган предупреди за появата на манипулации и неверни твърдения в социалните мрежи, като призова гражданите да се доверяват единствено на официалните източници на информация.

          „Министерството на отбраната и Дирекцията по комуникации към Президентството продължават да информират обществото. Призовавам всички да бъдат бдителни към дезинформацията“, каза още той.

          Инцидентът, при който загинаха 20 турски военнослужещи, е най-тежкият за турските въоръжени сили от 2020 година насам.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Netflix отвори тематичен атракционен център

          Десислава Димитрова -
          Стрийминг гигантът Netflix направи стъпка в света на развлеченията на живо, като отвори първия си тематичен атракционен център – Netflix House.
          Инциденти

          Първа версия: Турският С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха

          Никола Павлов -
          Падналият вчера в Грузия турски военен самолет C-130 вероятно се е разпаднал във въздуха, а екипажът е опитал да подготви машината за аварийно кацане,...
          Инциденти

          УЖАС: Трамвай блъсна момиче на площад „Славейков“ (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Трамвай е блъснал младо момиче на площад „Славейков“ в София, съобщиха очевидци в социалните мрежи. По първоначална информация инцидентът е станал на трамвайното трасе по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions