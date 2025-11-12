Ердоган: Открихме черната кутия на самолета, издирва се един от военните

Черната кутия на турския военен самолет C-130, който се разби на грузинска територия по време на полет от Азербайджан към Турция, е намерена. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на излъчвана на живо реч в социалните мрежи.

„Още същата вечер в 17 ч. получихме новината, че са достигнали до останките на самолета. Мястото беше отцепено от полицейски кордон. Черната кутия на самолета ни е намерена. Прегледите и анализите са започнали", заяви Ердоган.

Президентът уточни, че операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно след инцидента, като Турция е в постоянна координация с властите на Грузия и Азербайджан.

„Достигахме до телата на 19 от геройски загиналите ни военни. Продължават действията по издирване на последното тяло“, добави той.

Международна координация и разследване

Ердоган съобщи, че министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция – Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан – са осъществили контакт със своите колеги в двете съседни страни веднага след инцидента.

В района е бил изпратен екип от 46 души, който ще извърши техническо разследване на причините за катастрофата.

„Грузия и Азербайджан оказват пълно съдействие. Следя всяка минута от дейностите на мястото на инцидента. Ще направим всичко възможно, за да получим пълна яснота за случилото се“, подчерта турският държавен глава.

Призив срещу дезинформация

Ердоган предупреди за появата на манипулации и неверни твърдения в социалните мрежи, като призова гражданите да се доверяват единствено на официалните източници на информация.

„Министерството на отбраната и Дирекцията по комуникации към Президентството продължават да информират обществото. Призовавам всички да бъдат бдителни към дезинформацията“, каза още той.

Инцидентът, при който загинаха 20 турски военнослужещи, е най-тежкият за турските въоръжени сили от 2020 година насам.