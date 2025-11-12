Ердоган: Открихме черната кутия на самолета, издирва се един от военните

Черната кутия на турския военен самолет C-130, който се разби на грузинска територия по време на полет от Азербайджан към Турция, е намерена. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на излъчвана на живо реч в социалните мрежи.
Президентът уточни, че операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно след инцидента, като Турция е в постоянна координация с властите на Грузия и Азербайджан.
Международна координация и разследване
Ердоган съобщи, че министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция – Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан – са осъществили контакт със своите колеги в двете съседни страни веднага след инцидента. В района е бил изпратен екип от 46 души, който ще извърши техническо разследване на причините за катастрофата.
Призив срещу дезинформация
Ердоган предупреди за появата на манипулации и неверни твърдения в социалните мрежи, като призова гражданите да се доверяват единствено на официалните източници на информация.
Инцидентът, при който загинаха 20 турски военнослужещи, е най-тежкият за турските въоръжени сили от 2020 година насам.
