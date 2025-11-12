НА ЖИВО
          Ето кой е най-техничен в Левски

          Най-забавен пък е Оливер Камдем

          Майкон е най-техничният футболист на Левски. Поне така е според неговия съотборник Мазир Сула. Халфът определи пък като най-забавен Оливер Камдем.

          Сула изгря във видео, което „сините“ разпространиха в социалните си платформи.

          Французинът сподели още, че като дете е бил фен на Барселона и Зинедин Зидан го е вдъхновил да обича футбола. Въпреки това той предпочита Варна пред София като град за живот.

          За феновете на тима Мазир избра една дума – „страст“.

