„Файненшъл Таймс“: „Лукойл“ може да бъде погълнат от друга санкционирана компания

След като САЩ отказаха да одобрят продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“ на петролния търговец Gunvor, руската петролна компания се изправя пред сериозен риск – да изгуби както международните си предприятия, така и бизнеса си в Русия, съобщава Financial Times.

Заплаха за международните и вътрешните активи

В редица страни властите подготвят възможност за отнемане на активите на „Лукойл“ – рафинерии, бензиностанции и находища, за да гарантират тяхната работа.

В Русия пък отдавна е ясно, че шефът на „Роснефт“ Игор Сечин – един от най-близките до Владимир Путин хора – има амбиции да придобие компанията.

„Без международното подразделение, което „Лукойл“ развиваше повече от две десетилетия, перспективите ѝ на руския пазар изглеждат крайно ограничени,“ коментира пред FT опозиционният политик Владимир Милов, бивш заместник-министър на енергетиката. „Вътре в страната всичко се отдава на „Роснефт“ и „Газпром нефт“, а чуждестранният пазар вече е затворен за „Лукойл“. Компанията няма бъдеще в бизнеса – крилете ѝ са подрязани.“

Активи за 14 милиарда евро под заплаха

Чуждестранните активи на „Лукойл“ се оценяват на около 14 млрд. евро, като включват нефтопреработвателни заводи в България, Румъния и Нидерландия, бензиностанции из целия ЕС, Турция и САЩ, както и добивни проекти в Ирак, Египет, ОАЕ, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Според вътрешни източници на руския петролен пазар, цитирани от FT, собствениците на „Лукойл“ вече се подготвят за сценарий, при който активите им могат просто да бъдат национализирани от властите в отделни държави.

„На пазара се говори, че „Роснефт“ може най-накрая да получи контрол над най-голямата частна петролна компания в Русия, като така ще се завърши процесът по държавен монопол върху петролната индустрия, започнат при Путин,“ коментира източникът.

Анализаторите: до 20% спад на печалбата

По данни на „Алфа банк“, чуждестранните активи на „Лукойл“ формират над 6,5% от добива на петрол и близо половината от производството на природен газ на групата.

Ако те бъдат загубени, EBITDA на компанията може да спадне с 16–20%, а нефтопреработката – с около 25%.

Държави вече подготвят действия

България прие закон, който позволява на правителството да поеме контрола над „Лукойл Нефтохим Бургас“ по съображения за национална сигурност.

прие по съображения за национална сигурност. Румъния съобщи, че ще извършва стриктен контрол върху евентуални сделки и обмисля национализация на местните активи , за да защити работните места и стабилността на енергийната система.

съобщи, че ще извършва стриктен контрол върху евентуални сделки и , за да защити работните места и стабилността на енергийната система. Молдова поиска временно освобождаване от санкциите на САЩ, за да изкупи авиационния комплекс на „Лукойл“ на летището в Кишинев.

Игор Сечин чака своя момент

Според източници от руския енергиен сектор Путин досега е спирал опитите на Сечин да погълне „Лукойл“, но положението се променя.

„Сечин никога не се е отказвал от идеята. На всеки няколко месеца се връща с ново предложение,“ казва бивш служител на „Роснефт“. „Може би този път ще успее.“

Потенциална загуба без прецедент

Според изчисленията на Financial Times, ако „Лукойл“ изгуби контрола над международните си активи, това ще бъде най-големият удар, който някога е понасяла руска компания в резултат на западните санкции – загуба на активи за най-малко 14 милиарда евро.

Така ще се финализира процесът на пълна държавна доминация върху руския петролен сектор, започнат още в началото на управлението на Владимир Путин.