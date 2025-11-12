НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Феновете на Ботев (Пд) пътуват организирано за мача с ЦСКА

          Цената на екскурзията е 10 лева, пишат "канарчетата"

          0
          1
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев (Пловдив) организира екскурзия за феновете за предстоящия сблъсък с ЦСКА, обявиха от клуба на Фейсбук страницата си.

          - Реклама -

          Двубоят с “червените“ е на 22.11 (събота) от 17:00 часа на Националния стадион “Васил Левски“.

          Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача.

          Записванията ще се осъществяват в клубния фен магазин на стадион “Христо Ботев“ до края на работния ден на 21.11 (петък).

          Автобусите ще отпътуват за столицата на 22 ноември в 13:30 часа от стадион “Христо Ботев“ в Пловдив.

          Работно време на фен магазина откъм ул. “Богомил“:

          в делничните дни: от 10:00 до 18:00 часа

          събота: от 10:00 до 17:00 часа

          неделя: от 11:00 до 16:00 часа

          Ботев (Пловдив) организира екскурзия за феновете за предстоящия сблъсък с ЦСКА, обявиха от клуба на Фейсбук страницата си.

          - Реклама -

          Двубоят с “червените“ е на 22.11 (събота) от 17:00 часа на Националния стадион “Васил Левски“.

          Цената на екскурзията е 10 лева, като в нея не е включен билет за мача.

          Записванията ще се осъществяват в клубния фен магазин на стадион “Христо Ботев“ до края на работния ден на 21.11 (петък).

          Автобусите ще отпътуват за столицата на 22 ноември в 13:30 часа от стадион “Христо Ботев“ в Пловдив.

          Работно време на фен магазина откъм ул. “Богомил“:

          в делничните дни: от 10:00 до 18:00 часа

          събота: от 10:00 до 17:00 часа

          неделя: от 11:00 до 16:00 часа

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Черно море не даде шанс на Добруджа в контрола

          Станимир Бакалов -
          Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. И трите гола за домакините паднаха през първата част...
          Спорт

          Ето кой е най-техничен в Левски

          Станимир Бакалов -
          Майкон е най-техничният футболист на Левски. Поне така е според неговия съотборник Мазир Сула. Халфът определи пък като най-забавен Оливер Камдем. Сула изгря във видео,...
          Спорт

          Скандалът с черното тото в Турция ескалира още

          Станимир Бакалов -
          Турската футболна федерация (TFF) започна дисциплинарно разследване, за да установи дали играчи и съдии са правили залози на футболни мачове, съобщиха от централата. „Турската футболна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions