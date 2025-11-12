НА ЖИВО
          Франция и Великобритания се дистанцират от американските военни операции

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Обединеното кралство спря да споделя разузнавателна информация с Вашингтон за плавателни съдове в Карибско море, за които има съмнения, че превозват наркотици. Лондон отказва да бъде съучастник в американските военни действия, смятайки, че атаките са незаконни.

          Решението идва след като в началото на септември САЩ предприеха военни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан, при които жертвите вече надхвърлят 70 души.

          „Тези операции нарушават международното право,“ заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, коментирайки позицията на Париж.

          Франция също изрази сериозно безпокойство от действията на американските сили, като настоява за спазване на международните норми и по-голяма прозрачност при подобни операции.

          САЩ се готвят за въздушен хаос: трафикът може да бъде намален с 10%

          Напрежението между западните съюзници поставя под въпрос координацията в борбата срещу наркотрафика, но и показва нарастващото разминаване в подходите към военната намеса извън национална юрисдикция.

