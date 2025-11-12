НА ЖИВО
          Главнокомандващият ВСУ съобщи за загубата на три населени места в Запорожка област

          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Запорожка област руската армия, възползвайки се от превъзходството си в жива сила и техника, се е придвижила напред и е превзела три населени места. Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски, цитиран от УНН.

          „Агресорът е увеличил активността си в Запорожка област. Той използва метеорологичните условия, включително гъста мъгла, за да се инфилтрира между нашите позиции. Ситуацията се е влошила значително в направленията Александривско и Гуляйполско, където противникът, възползвайки се от численото си превъзходство в сили и техника, напредна и превзе три населени места по време на интензивни боеве“, съобщи Сирски.

          Според него, войници от групата войски „Юг“ на ВСУ водят изтощителни битки за Равнополе и Яблоково.

          „Вземат се съответстващи мерки за подкрепа. Комбинираният огън е нанесъл значителни загуби на агресора. Всеки метър от нашата земя струва на Русия стотици животи на войници“, добави Сирски.

          Главнокомандващият ВСУ добави, че само в оперативната зона на група войски „Юг“ войски през последните три дни руснаците са загубили приблизително 800 души личен състав и повече от сто единици различна военна техника.

