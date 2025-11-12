Голяма легенда се завърна в испанския футбол

Легендарният испански футболист Хоакин Санчес официално се завръща в редиците на Бетис, но този път не на терена. 44-годишният бивш капитан ще бъде съветник и ще влезе в управленската структура на клуба, с което продължава дългогодишната си връзка със „зелено-белите“.

Хоакин е истинска икона на Бетис, като държи рекорда за най-много изиграни мачове в историята на клуба – 528. Той носи екипа на тима от 2000 до 2006 година, а след това отново между 2015 и 2023 година, когато сложи край на бляскавата си кариера. С отбора спечели два пъти Купата на краля и остави трайна следа в историята на испанския футбол.

Бившият капитан, който е и акционер в клуба, ще заеме място в борда на директорите. Назначението му ще бъде официално потвърдено на предстоящото Общо събрание на Бетис.