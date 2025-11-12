НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Голяма легенда се завърна в испанския футбол

          Хоакин отново ще бъде част от Бетис

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Легендарният испански футболист Хоакин Санчес официално се завръща в редиците на Бетис, но този път не на терена. 44-годишният бивш капитан ще бъде съветник и ще влезе в управленската структура на клуба, с което продължава дългогодишната си връзка със „зелено-белите“.

          - Реклама -

          Хоакин е истинска икона на Бетис, като държи рекорда за най-много изиграни мачове в историята на клуба – 528. Той носи екипа на тима от 2000 до 2006 година, а след това отново между 2015 и 2023 година, когато сложи край на бляскавата си кариера. С отбора спечели два пъти Купата на краля и остави трайна следа в историята на испанския футбол.

          Бившият капитан, който е и акционер в клуба, ще заеме място в борда на директорите. Назначението му ще бъде официално потвърдено на предстоящото Общо събрание на Бетис.

          Легендарният испански футболист Хоакин Санчес официално се завръща в редиците на Бетис, но този път не на терена. 44-годишният бивш капитан ще бъде съветник и ще влезе в управленската структура на клуба, с което продължава дългогодишната си връзка със „зелено-белите“.

          - Реклама -

          Хоакин е истинска икона на Бетис, като държи рекорда за най-много изиграни мачове в историята на клуба – 528. Той носи екипа на тима от 2000 до 2006 година, а след това отново между 2015 и 2023 година, когато сложи край на бляскавата си кариера. С отбора спечели два пъти Купата на краля и остави трайна следа в историята на испанския футбол.

          Бившият капитан, който е и акционер в клуба, ще заеме място в борда на директорите. Назначението му ще бъде официално потвърдено на предстоящото Общо събрание на Бетис.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Скандалът с черното тото в Турция ескалира още

          Станимир Бакалов -
          Турската футболна федерация (TFF) започна дисциплинарно разследване, за да установи дали играчи и съдии са правили залози на футболни мачове, съобщиха от централата. „Турската футболна...
          Волейбол

          Безгрешната серия на Симеон Николов и Локомотив в Русия продължава

          Николай Минчев -
          Симеон Николов отново беше на ниво за Локомотив Новосибирск при домакинската победа над Белогорие Белгород с 3:0 (26:24, 25:18, 25:19) гейма в двубой от...
          Футбол

          Стоян Орманджиев: Предложиха Хулио Веласкес за треньор на ЦСКА, но ние вече бяхме избрали Томаш

          Николай Минчев -
          Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев разкри пред Дарик радио и dsport, че настоящият наставник на Левски Хулио Веласкес е бил предложен за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions