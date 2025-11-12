НА ЖИВО
          Херман Галущенко е отстранен от позицията министър заради скандала в украинската енергетика

          Министърът на правосъдието на Украйна Херман Галушченко беше отстранен след нашумяло разследване на НАБУ за корупция в Енергоатом, обяви премиерът на страната Юлия Свириденко, цитирана от „Украинская правда“.

          „Тази сутрин проведохме извънредно заседание на правителството. Решихме да отстраним Херман Галушченко от длъжност като министър на правосъдието“, отбеляза тя.

          Людмила Сугак, заместник-министър по европейската интеграция, ще изпълнява длъжността.

          Галушченко коментира отстраняването си, като отбеляза, че не се вкопчва в поста.

          „Вярвам, че отстраняването до приключване на разследването е цивилизован и подходящ начин на действие. Ще се защитя по закон и ще докажа позицията си“, заяви отстраненият министър.

