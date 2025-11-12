Хиляди сърби образуваха жива стена около сградите на Генералния щаб в Белград

Хиляди граждани излязоха по улиците на Белград, за да протестират срещу планираното разрушаване на комплекса от сгради на Генералния щаб на някогашната югославска армия. Проектът предвижда на това място да бъде изграден луксозен комплекс, зад който стои зетят на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.
Участниците във вчерашната демонстрация оформиха жива стена около зданията и начертаха символична червена линия – послание, че няма да позволят събарянето на емблематичните постройки.
Темата е особено чувствителна за Сърбия, тъй като сградите са били бомбардирани през 1999 година по време на въздушната кампания на НАТО, водена от САЩ, с цел да се прекрати войната в Косово.
По време на протеста събралите се отдадоха минута мълчание в памет на 16-те жертви при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад.
