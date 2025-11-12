Христо Расташки: Днес видяхме как депутатка от „Величие“ извършва престъпление

„Очаква ни тежка зима, предстоят предсрочни избори.“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Расташики коментира ефектите, които ще настъпят у нас при влизането ни в еврозоната. По думите му нашата държава е твърде слаба и търговците ще се възползват, за да спекулират с цените.

Народният представител коментира и изнесените днес от ПП МЕЧ данни, от които става ясно, че депутатката от ПП „Величие“ Стела Бобчева е фалшифицирала подписа на нейната колежка Мария Илиева. Това се чува от запис, който Радостин Василев пусна днес от трибуната на Народното събрание.