      сряда, 12.11.25
          Христо Расташки: Днес видяхме как депутатка от „Величие" извършва престъпление

          Златина Петкова
          „Очаква ни тежка зима, предстоят предсрочни избори.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Расташики коментира ефектите, които ще настъпят у нас при влизането ни в еврозоната. По думите му нашата държава е твърде слаба и търговците ще се възползват, за да спекулират с цените.

          Народният представител коментира и изнесените днес от ПП МЕЧ данни, от които става ясно, че депутатката от ПП „Величие“ Стела Бобчева е фалшифицирала подписа на нейната колежка Мария Илиева. Това се чува от запис, който Радостин Василев пусна днес от трибуната на Народното събрание.

          „Днес видяхме и чухме как депутатка от „Величие“ извършва престъпление. Г-н Михайлов за момента Ви пази Делян Пеевски, но той няма да Ви пази вечно. Когато се откаже от Вас, Сарафов ще започне разследване срещу Вас“, заяви още гостът.

          1 коментар

          1. Христо Расташки: Днес видяхме как депутатка от „Величие“ извършва престъпление
            Расташки, Вие сте действително Растяжка – мина капан за наивните хора! Поставяте растяжката си и ги оставяте да се взривят сами „клиентите“ ви!Мръсен занаят сте усвоили! Този път умнико приключи! Не всичко става с пари даже да са посребрени! Ще плащаш и ще играеш карти с надзирателите или докторите си!!!Имаш право на избор.

