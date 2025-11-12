Инфлацията в Гърция отново се ускорява – достигна 2% през октомври

Инфлацията в Гърция отбеляза леко ускоряване през октомври, като достигна 2%, сочат данните на Гръцката статистическа служба (ELSTAT). Това е повишение спрямо септември, когато индексът на потребителските цени беше 1,9%, съобщава вестник „Катимерини“.

На месечна база се отчита увеличение от 0,1% спрямо предходния месец, което показва постепенно нарастване на цените в страната.

В периода ноември 2024 – октомври 2025 г. индексът на потребителските цени се е покачил средно с 2,5%, което е по-нисък ръст в сравнение с предходните 12 месеца, когато инфлацията достигаше 2,9%.

Според икономически анализатори, повишението се дължи основно на разходите за храни и енергия, които продължават да оказват натиск върху потребителските цени, въпреки усилията на гръцкото правителство да задържи ръста на инфлацията в рамките на средното за еврозоната.