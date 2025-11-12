ИЗВЪНРЕДНО: Радев наложи вето на закона за „Лукойл“

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Държавният глава заявява, че промените подкопават правовия ред, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

Радев: Законът отваря врата за произвол и непряко одържавяване

„С промените се премахват всички гаранции срещу злоупотреби и произвол. Особеният търговски управител вече може неограничено да се разпорежда с активите и дяловете на засегнатите предприятия, като решенията му са извадени изцяло от съдебен и административен контрол,“ се казва в позицията на президента.

Радев предупреждава, че новите текстове фактически узаконяват възможност за непряко одържавяване на активи и последващото им прехвърляне към трети лица.

„Така се отваря широко вратата за произвол и злоупотреби. Погазват се основни конституционни принципи като правото на защита, неприкосновеността на частната собственост и свободната стопанска инициатива,“ подчертава държавният глава.

Разширените правомощия на особения управител

С приетите промени особеният търговски управител (ОТУ) вече ще може да:

продава имущество ,

, прехвърля дялове и акции ,

, сключва договори, които не подлежат на съдебен контрол.

Според Радев това създава механизъм за заграбване на активи под формата на административна мярка, без законово предвидени гаранции за защита на обществения интерес.

„Ако законодателят счита за целесъобразно подобни предприятия да бъдат одържавени, това трябва да стане чрез ясно уреден механизъм и в съответствие с Конституцията,“ посочва той.

Президентът: Процедурата по приемане е била порочна

В мотивите си Радев обръща внимание и на начина, по който законът е бил приет – внесен сутринта и приет в рамките на същия ден, без обществено обсъждане, експертни становища или финансова обосновка.

„Законопроектът е разгледан в комисия за по-малко от минута, без присъствие на опозицията и без нито едно експертно мнение. Така се подкопават принципите на прозрачност и демократичност,“ се казва в документа.

Опасения за репутационни щети и международни искове

Президентът предупреждава, че прилагането на закона може да нанесе сериозни репутационни щети на България и да влоши инвестиционния климат, като създаде несигурност за чуждите инвеститори.

„Съществува висок риск срещу държавата да бъдат предявени искове за значителни финансови обезщетения,“ заявява Радев.

Финалният аргумент

„Налагането на санкции срещу фирми, които притежават обекти от критичната инфраструктура, изисква от държавата бързи действия. Но това не може да служи за извинение парламентът да приема закони, които погазват Конституцията,“ подчертава президентът.

С това Румен Радев упражнява правото си на вето по чл. 101, ал. 1 от Конституцията и връща за ново обсъждане разпоредбите на §1, §2, §3, т.1 и т.3 и §4 от закона, приет на 7 ноември 2025 г.