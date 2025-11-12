ИЗВЪНРЕДНО: Радев наложи вето на закона за „Лукойл“

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
- Реклама -
Държавният глава заявява, че промените подкопават правовия ред, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.
Радев: Законът отваря врата за произвол и непряко одържавяване
Радев предупреждава, че новите текстове фактически узаконяват възможност за непряко одържавяване на активи и последващото им прехвърляне към трети лица.
Разширените правомощия на особения управител
С приетите промени особеният търговски управител (ОТУ) вече ще може да:
продава имущество,
прехвърля дялове и акции,
сключва договори, които не подлежат на съдебен контрол.
Според Радев това създава механизъм за заграбване на активи под формата на административна мярка, без законово предвидени гаранции за защита на обществения интерес.
Президентът: Процедурата по приемане е била порочна
В мотивите си Радев обръща внимание и на начина, по който законът е бил приет – внесен сутринта и приет в рамките на същия ден, без обществено обсъждане, експертни становища или финансова обосновка.
Опасения за репутационни щети и международни искове
Президентът предупреждава, че прилагането на закона може да нанесе сериозни репутационни щети на България и да влоши инвестиционния климат, като създаде несигурност за чуждите инвеститори.
Финалният аргумент
С това Румен Радев упражнява правото си на вето по чл. 101, ал. 1 от Конституцията и връща за ново обсъждане разпоредбите на §1, §2, §3, т.1 и т.3 и §4 от закона, приет на 7 ноември 2025 г.
Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
- Реклама -
Държавният глава заявява, че промените подкопават правовия ред, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.
Радев: Законът отваря врата за произвол и непряко одържавяване
Радев предупреждава, че новите текстове фактически узаконяват възможност за непряко одържавяване на активи и последващото им прехвърляне към трети лица.
Разширените правомощия на особения управител
С приетите промени особеният търговски управител (ОТУ) вече ще може да:
продава имущество,
прехвърля дялове и акции,
сключва договори, които не подлежат на съдебен контрол.
Според Радев това създава механизъм за заграбване на активи под формата на административна мярка, без законово предвидени гаранции за защита на обществения интерес.
Президентът: Процедурата по приемане е била порочна
В мотивите си Радев обръща внимание и на начина, по който законът е бил приет – внесен сутринта и приет в рамките на същия ден, без обществено обсъждане, експертни становища или финансова обосновка.
Опасения за репутационни щети и международни искове
Президентът предупреждава, че прилагането на закона може да нанесе сериозни репутационни щети на България и да влоши инвестиционния климат, като създаде несигурност за чуждите инвеститори.
Финалният аргумент
С това Румен Радев упражнява правото си на вето по чл. 101, ал. 1 от Конституцията и връща за ново обсъждане разпоредбите на §1, §2, §3, т.1 и т.3 и §4 от закона, приет на 7 ноември 2025 г.