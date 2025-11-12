НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Юта Джаз наниза невероятните 152 точки в един мач

          Победи постигнаха още Сакраменто, Оклахома, Филаделфия, Ню Йорк и Торонто

          Снимка: www.facebook.com/utahjazz
          Лаури Марканен се превърна в герой при изключителната победа на Юта Джаз срещу Индиана Пейсърс със 152:128 точки като домакин в среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. 

          Финландецът завърши срещата с 35 точки, 3 борби и 2 асистенции за победителите. Украинецът Святослав Михайлюк и Ейриъс Бейли добавиха по 20 точки. За Индиана Паскал Сиакам вкара 27 пункта. 

          Срещата се проведе в „Делта Център“ в Солт Лейк Сити пред 18 186 зрители по трибуните. 

          Юта е 10-ти в Западната конференция с актив от 4 успеха и 7 поражения. Индиана са 13-и на Изток с победа и 10 загуби.

          Останалите резултати от НБА:

          Бруклин – Торонто 109:119

          Ню Йорк – Мемфис 133:120

          Филаделфия – Бостън 102:100

          Оклахома – Голдън Стейт 126:102

          Сакраменто – Денвър 122:108

