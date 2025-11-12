Юта Джаз наниза невероятните 152 точки в един мач

Лаури Марканен се превърна в герой при изключителната победа на Юта Джаз срещу Индиана Пейсърс със 152:128 точки като домакин в среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Финландецът завърши срещата с 35 точки, 3 борби и 2 асистенции за победителите. Украинецът Святослав Михайлюк и Ейриъс Бейли добавиха по 20 точки. За Индиана Паскал Сиакам вкара 27 пункта.

Срещата се проведе в „Делта Център“ в Солт Лейк Сити пред 18 186 зрители по трибуните.

Юта е 10-ти в Западната конференция с актив от 4 успеха и 7 поражения. Индиана са 13-и на Изток с победа и 10 загуби.

Останалите резултати от НБА:

Бруклин – Торонто 109:119

Ню Йорк – Мемфис 133:120

Филаделфия – Бостън 102:100

Оклахома – Голдън Стейт 126:102

Сакраменто – Денвър 122:108