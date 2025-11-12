НА ЖИВО
          Война

          Карол Навроцки: Полша няма да поставя интересите на Украйна над своите

          Карол Навроцки
          Карол Навроцки
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полша няма да поставя интересите на Украйна над своите. Това заяви президентът на страната Карол Навроцки в интервю пред Wpolsce24.

          „Това трябва да бъде партньорство, опит за намиране на симетрия между интересите на полската държава и тези на Украйна. Интересите на Полша не могат да се считат за нещо, което гарантира прилагането на всички постулати на Украйна. Полша е помагала и продължава да помага на Украйна, но ако някой, като Зеленски, очаква от мен да не говоря от името на поляците по важни въпроси, ще бъде изненадан“, подчерта полският държавен глава.

          По-рано Навроцки обвини Украйна в „неблагодарност“.

          Той също така обяви премиера Туск за „най-лошия премиер“ в историята на Полша от 1989 г. насам.

          „Представям си сътрудничество с премиера по фундаментални въпроси от функционирането на държавата, докато неизменно смятам Доналд Туск за най-лошия премиер в историята на Полша от 1989 г. насам. Но днес поляците очакват, ако е необходимо, да седнем заедно на масата за преговори“, заяви полският президент.

