      сряда, 12.11.25
          Каспийският тръбопровод под удар: Путин реагира

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Темата за Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), чиито обекти на територията на Русия са били подложени на терористични атаки от страна на въоръжените сили на Украйна, е била сред акцентите в разговорите между президента на Русия Владимир Путин и президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

          „Астана е заинтересована от стабилната и непрекъсната работа на КТК, както и от разширяване на неговия капацитет,“ заяви Песков.

          „Русия остава отворена за преговори относно уреждането на конфликта, но процесът е невъзможен едностранно — Киев не показва готовност за диалог,“ добави той

          По думите на Песков, Каспийският тръбопроводен консорциум има ключово значение за енергийната стабилност в региона, а Астана и Москва са единни в позицията си, че неговата работа трябва да остане сигурна и непрекъсната

