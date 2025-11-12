Темата за Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), чиито обекти на територията на Русия са били подложени на терористични атаки от страна на въоръжените сили на Украйна, е била сред акцентите в разговорите между президента на Русия Владимир Путин и президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Астана е заинтересована от стабилната и непрекъсната работа на КТК, както и от разширяване на неговия капацитет,“ заяви Песков.

„Русия остава отворена за преговори относно уреждането на конфликта, но процесът е невъзможен едностранно — Киев не показва готовност за диалог,“ добави той - Реклама -

По думите на Песков, Каспийският тръбопроводен консорциум има ключово значение за енергийната стабилност в региона, а Астана и Москва са единни в позицията си, че неговата работа трябва да остане сигурна и непрекъсната