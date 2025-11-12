Кирил Петков: Очаквам фиктивен управител на „Лукойл“, договорен между Пеевски, Борисов и Маджо

Бившият министър-председател и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков прогнозира, че бъдещето на рафинерията „Лукойл“ в Бургас ще бъде решено чрез назначаването на фиктивен особен управител, съгласуван между Делян Пеевски, Бойко Борисов, Маджо и други влиятелни фигури.

В публикация в личния си профил във Facebook Петков очерта своята визия за действията, които държавата би трябвало да предприеме, за да предотврати евентуална криза с дейността на рафинерията.

„Ако България имаше нормално управление, което не се води от г-н ‘Магнитски’, трябваше да се направи следното“, пише Петков и предлага четири ключови мерки:

Назначаване на доверен международен управител – голяма компания, която се ползва с доверието на САЩ и ЕС, а не „поредният човек на Пеевски, Самуилов или Интернешънъл Асет Банк“. Гарантиране, че никакви средства не достигат до Русия, чрез управител с международна репутация и под надзора на българската държава. Спазване на международното право, за да се избегнат скъпи арбитражни дела срещу България. Разработване на обща европейска стратегия с Европейската комисия за евентуална продажба на активите при продължаваща война — с купувачи, които са международно прозрачни, некорумпирани и с достъп до пазарни цени на петрола.

Въпреки това Петков изразява дълбок песимизъм, че подобен сценарий е възможен при сегашното управление:

„В държавата на ‘голямото Д и малкото б’ едва ли ще се случи нещо различно.“

Своята позиция той завършва с риторичен апел към обществото: