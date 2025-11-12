НА ЖИВО
          Кличко иска понижение на мобилизационната възраст в Украйна до 22 години

          Виталий Кличко
          Виталий Кличко
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Кметът на Киев Виталий Кличко предложи да се намали мобилизационната възраст в Украйна от 25 на 22 години.

          Той отдава това на „огромни проблеми“ при намирането на нови войници, тъй като мъжете бягат в чужбина.

          „В миналото 18-годишни са служили в армията, но са били деца. В момента мобилизацията в Украйна е възможна само на 25 години. Тя може да бъде намалена с година или две – до 23 или 22“, заяви Кличко пред Politico.

          Изданието, цитирайки кмета, съобщава, че „рекорден брой мъже бягат към Европа“. Според Кличко дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и числеността на руската армия следователно става все по-сериозен на фронта.

          Война

          Украински военен кореспондент: В Гуляйполе се задава катастрофа за ВСУ

          Иван Христов -
          В Района на Гуляйполе се задава катастрофа за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише украинският военен кореспондент Богдан Мирошников, цитиран от „Зеркало недели". „Прессекретарите констатират...
          Война

          Дъглас Макгрегър: Русия ще решава съдбата на Украйна след войната

          Иван Христов -
          Русия ще решава съдбата на Украйна след края на войната, заяви бившият съветник на министъра на отбраната на САЩ Дъглас Макгрегър в ефира на...
          Война

          Главнокомандващият ВСУ съобщи за загубата на три населени места в Запорожка област

          Иван Христов -
          В Запорожка област руската армия, възползвайки се от превъзходството си в жива сила и техника, се е придвижила напред и е превзела три населени...

