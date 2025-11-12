Кличко иска понижение на мобилизационната възраст в Украйна до 22 години

Кметът на Киев Виталий Кличко предложи да се намали мобилизационната възраст в Украйна от 25 на 22 години.

- Реклама -

Той отдава това на „огромни проблеми“ при намирането на нови войници, тъй като мъжете бягат в чужбина.

„В миналото 18-годишни са служили в армията, но са били деца. В момента мобилизацията в Украйна е възможна само на 25 години. Тя може да бъде намалена с година или две – до 23 или 22“, заяви Кличко пред Politico.

Изданието, цитирайки кмета, съобщава, че „рекорден брой мъже бягат към Европа“. Според Кличко дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и числеността на руската армия следователно става все по-сериозен на фронта.