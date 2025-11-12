Костадинов: Спре ли „Нефтохим“, България ще бъде парализирана

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов предупреди, че евентуалното спиране на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ ще има катастрофални последици за икономиката и обществото. Той припомни съдбата на Варненската корабостроителница, чието закриване остави хиляди без работа и промени облика на града.

„Помня много добре какво се случи, когато затвориха корабостроителния завод във Варна – 5 хиляди души останаха на улицата. Варна беше убита. Сега това предстои да се случи с Бургас", заяви Костадинов.

По думите му, спирането на производството ще доведе до недостиг на горива и ще парализира икономиката. Той определи действията на управляващите като „опасен експеримент“, който застрашава националната сигурност и социалната стабилност.