      сряда, 12.11.25
          Волейбол

          Левски помете хървати, на крачка е от групите на Шампионската лига

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Волейболният тим на Левски е на крачка от истински подвиг! „Сините“ се класираха за последния мач преди груповата фаза на Шампионската лига, след като победиха хърватския шампион Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24).

          В първите две части нашите момчета бяха безапелационни и поведоха с 2:0. В третата част гостите се върнаха в мача и почти през цялото време водеха, но в най-важните моменти възпитаниците на треньора Николай Желязков се мобилизираха изтръгнаха категоричната победа.

          Левски започна с по-голямо самочувствие мача и поведе още в началото. Българите дръпнаха със 7:4, а след това и с 14:8. Най-голямата разлика бе при 22:15 и в края при 25:18, като последната точка за домакините дойде след сбъркан сервис на Карло Яковац.

          Във втората част Левски бе още по-убедителен. „Сините“ поведоха с любимия за феновете резултат 7:2, а след това и 19:10. Хърватите съкратиха разлика до три точки, но с мощна атака на Гордан Люцканов Левски затвори гейма при 25:21.

          Третият гейм бе най-оспорван, като Мурса Осиек поведе с 4:0. Почти през цялата част гостите водеха, като Левски изравни едва при 21:21, но хърватите отново направиха две поредни точки. Левски отново изравни и първи стигна до мачбол при 24:23, но хърватите изравниха. Левски спечели мача с 3:0 след успешна блокада на капитана Светослав Гоцев.

          За най-полезен играч в мача бе избран швейцарският диагонал Юлиан Вайзик, който реализира 14 точки. Гордан Люцканов добави 10, а Лазар Бучков завърши с 8. Лео Андрич от тима на Осиек бе най-резултатен в мача с 15 точки.

