МАЕ: Търсенето на петрол и газ ще продължи да расте до 2050 г. при сегашните енергийни политики

Глобалното търсене на петрол и природен газ ще продължи да се увеличава през следващите 25 години, ако държавите не предприемат промени в своята енергийна политика. Това сочи нов сценарий на Международната енергийна агенция (МАЕ), публикуван в годишния доклад „Перспективи за световната енергетика“ (World Energy Outlook), цитиран от Ройтерс и БТА.

Според анализа, намаляващият ангажимент на правителствата към климатичните цели и забавеният преход към възобновяеми източници поставят под съмнение постигането на реален спад в емисиите на въглероден диоксид.

„Климатичните промени губят значение – и то бързо – в международната енергийна политика, въпреки че 2024 г. беше най-горещата година в историята,“ предупреди директорът на МАЕ Фатих Бирол.



В сценария „Текущи политики“, който разглежда неизменен курс на действие, търсенето на петрол ще нарасне от 100 на 113 милиона барела дневно до 2050 г. Основният двигател на този растеж ще бъдат авиацията, транспортът и нефтохимическата индустрия.

Паралелно с това се очаква търсенето на природен газ също да се увеличи, докато употребата на въглища ще достигне пик през това десетилетие и после ще започне да спада.

Сценарият „Обявени политики“, който включва предложени, но все още неприети мерки, прогнозира пик в търсенето на петрол от 102 млн. барела дневно до 2030 г., като до 2035 г. половината от новите автомобили ще бъдат електрически.

МАЕ прогнозира, че почти цялото ново търсене на електроенергия ще бъде покрито чрез възобновяеми източници, основно чрез соларна енергия и инвестиции в зелени технологии.

„Почти цялото ново търсене на електроенергия – от растежа на индустрията, изкуствения интелект и електромобилите – ще бъде осигурено от възобновяема енергия,“ посочва Брус Дъглас, изпълнителен директор на Global Renewables Alliance.



Докладът идва в навечерието на климатичната конференция КОП30 в Белем, Бразилия, и предупреждава, че глобалното затопляне от 1,5°C може да бъде надхвърлено още през следващото десетилетие.



