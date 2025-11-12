НА ЖИВО
          Милен Керемедчиев: Много голяма грешка е, че все още няма назначен особен управител в „Лукойл"

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Много голяма грешка е, че все още няма назначен особен управител в „Лукойл“.“

          Това каза международният анализатор Милен Керемедчиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Керемедчиев обясни какви са разликите между фигурата на особения управител в Германия и този в България по отношение на санкциите срещу руски фирми за горива. В немския вариант особения управител е назначен срочно от 2022-а до 2026-а година, докато у нас няма определен срок. Друга разлика е, че в Берлин дейностите, които извършва това лице, могат да се обжалват по съдебен път, докато в нашата страна няма да има такава възможност.

          По думите на международния анализатор желанието на САЩ е парите, които се получават от „Лукойл“ да не отиват към Русия, за да се финансира икономиката на страната. Той посочи, че не е добра идея да бързаме да продадем компанията, ставало дума за нечисти намерения от страна на определени хора.

          „Не смятам, че на 22-и ноември ще настъпи апокалипсис. Реално ще продължава да има горива, но въпросът е на каква цена ще е това“, заяви още гостът.

          1. М-да,определено целта на занятието е да се напакости на Русия,а не им ли се струва че прекаляват и ще настъпят котката по опашката!?Или си мислят да пробват дали Русия ще може да си защити интересите,ми да бяха връчили печалбата от рафинерията на окраина,та да е сигурно ,че ще загазят.Разправят се като сетни джамбази,хем тъй,хем инак,и вълка цял и агнето сито,сакън да не изпълнят повелята на Тръмп.Другите ходят да му се молят и той им опрощава санкциите,само нашите хайвани карат на кестермЕ ,а задачата е фасулски проста,само да не се правеха на по-големи русофоби от урсулите.

