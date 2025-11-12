НА ЖИВО
          Мощна магнитна буря от 7 бала бушува на Земята

          На 12 ноември се очаква мощна магнитна буря на Земята. Според наблюденията на слънчевата активност, няколко коронални изхвърляния на маса (CME), свързани с мощните слънчеви изригвания, случили се на 9 и 10 ноември, ще се приближат до нашата планета през следващите 24 часа.

          Първото CME, причинено от изригване с магнитуд X1.7, ще достигне Земята сутринта на 12 ноември. Втори CME, резултат от изригване с магнитуд X1.2 от същия активен регион на Слънцето, може да се приближи почти веднага след това. Учените отбелязват, че тези CME могат или да се слеят, или да се следват едно след друго с минимални интервали, увеличавайки риска от значителна геомагнитна буря.

          Очаква се магнитната активност да достигне нива G1-G3, съответстващи на силна буря. Това може да причини колебания в електропреносните мрежи, проблеми с комуникациите и навигацията и повишена чувствителност при тези, които са склонни към метеочувствителност.

          Според Meteoagent, K-индексът може да се повиши до 7.3 на 12 ноември, потвърждавайки високата вероятност за мощна магнитна буря.

          Междувременно астрономите не изключват по-нататъшни плазмени емисии през следващите дни.

