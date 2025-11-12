НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Москва: Споразуменията Путин–Тръмп още действа

          Пламена Ганева
          Съединените щати не са се отказали от договореностите, постигнати между президента на Русия Владимир Путин и текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на срещата им в Анкоридж. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

          „Американците не са се оттеглили от договореностите, постигнати между нашите лидери в Анкоридж. Те остават в сила и се изпълняват,“ подчерта Ушаков, цитиран от руските медии.

          Той не уточни конкретно за кои споразумения става дума, но допълни, че Москва и Вашингтон продължават контактите си по редица ключови направления, въпреки сложната международна обстановка.

          Според анализатори, Анкориджките договорености са били насочени към намаляване на напрежението между двете държави, включително в областта на стратегическата стабилност и контрола върху оръжията, както и към възстановяване на икономическото сътрудничество в определени сфери.

          Изявлението на Ушаков идва на фона на нов кръг дипломатически контакти между Москва и Вашингтон, които целят запазване на комуникационните канали и предотвратяване на ескалация в международните отношения

          

          Футбол

          Стоян Орманджиев: Предложиха Хулио Веласкес за треньор на ЦСКА, но ние вече бяхме избрали Томаш

          Николай Минчев
          Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев разкри пред Дарик радио и dsport, че настоящият наставник на Левски Хулио Веласкес е бил предложен за...
          Политика

          Радев се среща с Ердоган, ще гледат мача България-Турция

          Никола Павлов
          Президентът на България Румен Радев и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган ще бъдат заедно на стадиона в Бурса, където ще наблюдават световната квалификация...
          Политика

          „Да, България" разкри: Десетки държавни институции без бонуси въпреки натовареността

          Десислава Димитрова
          След разкритията за милиони бонуси в част от държавната администрация, от партия „Да, България" публикуваха нов списък – този път с институции, в които през 2024 г. не са изплатени никакви или са дадени минимални допълнителни възнаграждения.

