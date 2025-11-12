Москва: Споразуменията Путин–Тръмп още действа

Съединените щати не са се отказали от договореностите, постигнати между президента на Русия Владимир Путин и текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на срещата им в Анкоридж. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
Той не уточни конкретно за кои споразумения става дума, но допълни, че Москва и Вашингтон продължават контактите си по редица ключови направления, въпреки сложната международна обстановка.
Според анализатори, Анкориджките договорености са били насочени към намаляване на напрежението между двете държави, включително в областта на стратегическата стабилност и контрола върху оръжията, както и към възстановяване на икономическото сътрудничество в определени сфери.
Изявлението на Ушаков идва на фона на нов кръг дипломатически контакти между Москва и Вашингтон, които целят запазване на комуникационните канали и предотвратяване на ескалация в международните отношения
