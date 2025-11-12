Netflix отвори тематичен атракционен център

Стрийминг гигантът Netflix направи стъпка в света на развлеченията на живо, като отвори първия си тематичен атракционен център – Netflix House, съобщават ДПА и АПА.

Обектът се намира в предградие на Филаделфия и предлага комбинация от ескейп стаи, мини голф, магазини, киносалон и ресторант – всички вдъхновени от оригиналните продукции на платформата.

- Реклама -

Всяко преживяване е пряко обвързано с популярен сериал или филм.

Например ескейп стаите са базирани на аниме поредицата One Piece, а всяко мини голф игрище е посветено на различно заглавие – от „Бриджъртън“ до „Странни неща“.

Най-голямото пространство е отделено на сериала „Уензди“, където феновете могат да се разходят из мрачен панаир с мини игри и пъзели, преминавайки през внимателно пресъздадената стая на Уензди Адамс в училището Nevermore Academy.

Netflix House, the streaming giant's new, 100,000 sq. ft live entertainment space, is a bold, immersive vision for the future of the cineplex—and almost certainly coming to a mall near you. https://t.co/YfepsZQRFn — Fast Company (@FastCompany) November 10, 2025

Сред атракциите са и зони за виртуална реалност, позволяващи на посетителите с VR оборудване да се потопят в световете на хитовите продукции на Netflix.

Главният маркетинг директор на компанията Мариан Лий подчертава, че платформата води постоянна битка за вниманието на публиката, а създаването на физически пространства за фенове е начин Netflix да се отличи от конкуренцията.

Netflix House Philadelphia opens in King of Prussia this Wednesday https://t.co/2yTopZoAsO — FOX 29 (@FOX29philly) November 11, 2025

Компанията вече планира още два подобни центъра в САЩ, като идеята е „Къщите на Netflix“ да служат като мост между екрана и реалността.

Подобен модел отдавна се използва успешно от „Дисни“, чиито тематични паркове и круизи са донесли над 27 милиарда долара приходи и над 8 милиарда долара печалба само през първите девет месеца на фискалната година.

За разлика от „Дисни“, Netflix започва в по-скромен мащаб – първата Netflix House заема два етажа от бивш универсален магазин в търговски център, а не цял самостоятелен парк.

Компанията залага на индивидуални билети за различните атракции, вместо на общ вход.

Цените варират – 15 долара за мини голф, 25 долара за VR преживявания и 39 долара за участие в ескейп стаите.

Засега няма информация за международно разширяване на проекта, уточняват още ДПА и АПА, цитирани от БТА.