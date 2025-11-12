НА ЖИВО
          Netflix отвори тематичен атракционен център

          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Стрийминг гигантът Netflix направи стъпка в света на развлеченията на живо, като отвори първия си тематичен атракционен център – Netflix House, съобщават ДПА и АПА.
          Обектът се намира в предградие на Филаделфия и предлага комбинация от ескейп стаи, мини голф, магазини, киносалон и ресторант – всички вдъхновени от оригиналните продукции на платформата.

          Всяко преживяване е пряко обвързано с популярен сериал или филм.
          Например ескейп стаите са базирани на аниме поредицата One Piece, а всяко мини голф игрище е посветено на различно заглавие – от „Бриджъртън“ до „Странни неща“.
          Най-голямото пространство е отделено на сериала „Уензди“, където феновете могат да се разходят из мрачен панаир с мини игри и пъзели, преминавайки през внимателно пресъздадената стая на Уензди Адамс в училището Nevermore Academy.

          Сред атракциите са и зони за виртуална реалност, позволяващи на посетителите с VR оборудване да се потопят в световете на хитовите продукции на Netflix.
          Главният маркетинг директор на компанията Мариан Лий подчертава, че платформата води постоянна битка за вниманието на публиката, а създаването на физически пространства за фенове е начин Netflix да се отличи от конкуренцията.

          Компанията вече планира още два подобни центъра в САЩ, като идеята е „Къщите на Netflix“ да служат като мост между екрана и реалността.
          Подобен модел отдавна се използва успешно от „Дисни“, чиито тематични паркове и круизи са донесли над 27 милиарда долара приходи и над 8 милиарда долара печалба само през първите девет месеца на фискалната година.

          За разлика от „Дисни“, Netflix започва в по-скромен мащаб – първата Netflix House заема два етажа от бивш универсален магазин в търговски център, а не цял самостоятелен парк.
          Компанията залага на индивидуални билети за различните атракции, вместо на общ вход.
          Цените варират – 15 долара за мини голф, 25 долара за VR преживявания и 39 долара за участие в ескейп стаите.

          Засега няма информация за международно разширяване на проекта, уточняват още ДПА и АПА, цитирани от БТА.

