НСО: Шофьорът, заснел клипа с кортежа, е застрашил собствената си безопасност и тази на охраняваното лице

Националната служба за охрана (НСО) определи поведението на шофьора, заснел видео с правителствения кортеж в София, като рисково и опасно. Според службата действията му са представлявали заплаха както за самия него, така и за охраняваното лице, което е част от чуждестранна делегация на най-високо равнище, посетила България на 11 ноември.

„Видно от видеоматериала, кортежът включва полицейски коли, линейка и всички необходими елементи, съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света,“ се посочва в позицията на НСО.

От службата припомнят, че водачите са длъжни да осигурят безпрепятствено преминаване на автомобили със специален режим на движение и нямат право да се движат непосредствено зад тях. Нарушителите подлежат на глоба от 200 лв., според Закона за движението по пътищата.

НСО подчертава, че игнорирането на тези правила създава пряка опасност за всички участници в движението и може да доведе до тежки инциденти.

Въпреки това, службата е разпоредила вътрешна проверка по случая, за да бъдат установени всички обстоятелства.