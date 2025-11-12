Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е на дневен ред. Той направи това изявление в интервю пред ATV.

- Реклама -

„Това, което се отлага, все пак ще се състои. Само че не когато го искаме, а малко по-късно“, увери политикът.

Според него преговорите между Украйна и Русия са в задънена улица, тъй като Русия иска да завземе цялата Донецка област, преди да може да се постигне евентуално мирно споразумение.

Орбан добави, че е видял документите от Истанбулските споразумения от 2022 г. Той отбеляза, че тези преговори са били близо до успех, но споразумението е било „провалено от англосаксонците“.