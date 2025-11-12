НА ЖИВО
          Политика

          Освобождават Даниела Талева като прокурор

          Снимка: БГНЕС
          Днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се очаква да освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, разследващ главния прокурор, поради изтичане на нейния двугодишен мандат на 7 декември.

          След освобождаването си Талева ще се върне в Софийския градски съд (СГС), където работеше преди назначението си.

          В рамките на един месец Върховният касационен съд трябва да избере нов ад хок прокурор, ако има недовършени или нови сигнали срещу изпълняващия функциите обвинител №1 Борислав Сарафов.

          Талева беше първият съдия, назначен на тази позиция след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор с промени в Закона за съдебната власт.

          По-късно тази вечер ще се проведе протест под надслов „СарафOFF, правосъдие, справедливост“, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“, пред Съдебната палата в София.

