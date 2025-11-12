Освобождават Даниела Талева като прокурор

Днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се очаква да освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, разследващ главния прокурор, поради изтичане на нейния двугодишен мандат на 7 декември.

След освобождаването си Талева ще се върне в Софийския градски съд (СГС), където работеше преди назначението си.

В рамките на един месец Върховният касационен съд трябва да избере нов ад хок прокурор, ако има недовършени или нови сигнали срещу изпълняващия функциите обвинител №1 Борислав Сарафов.

Талева беше първият съдия, назначен на тази позиция след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор с промени в Закона за съдебната власт.

По-късно тази вечер ще се проведе протест под надслов „СарафOFF, правосъдие, справедливост“, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“, пред Съдебната палата в София.