Партньорство за бъдещето: Труд и сигурност заедно

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и Академията по национална и информационна сигурност поставиха началото на стратегическо сътрудничество. В Пловдив беше подписано споразумение от изпълнителния директор на инспекцията инж. Екатерина Асенова и ректора на академията проф. д.п.н. Георги Манолов.

- Реклама -

Основен акцент на партньорството е дългосрочният приоритет на ГИТ да образова младите хора относно техните трудови права и задължения, както и значението на спазването на правилата за безопасна работа. Във връзка с това инспекцията по труда се ангажира да организира информационни кампании в учебното заведение по теми, свързани с трудовото законодателство. Институцията ще участва и в събития за професионална реализация на студентите, като ще предоставя обяви за свободни работни позиции.

Двете страни ще работят съвместно за създаване на условия за обмен на знания, опит и добри практики. Планира се провеждането на консултации, срещи и дискусии по въпроси от общ интерес, както и подкрепа при подготовката и изпълнението на бъдещи проекти и инициативи.

По време на посещението си в академията инж. Асенова се запозна с модерната учебна база. Бяха ѝ представени специализираните кабинети по полиграф, киберсигурност, информационна сигурност, криминалистика и дигитално стрелбище, оборудвани с иновативни технологии за обучение, които помагат на студентите да развиват своите практически умения.

ИА „Главна инспекция по труда“, създадена през 1907 г., е една от най-старите институции в България. Тя осъществява контрол върху спазването на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, законодателството за държавната служба, трудовата миграция и мобилност, както и насърчаването на заетостта. От своя страна, Академията по национална и информационна сигурност е модерен център за подготовка на високообразовани кадри в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление.

Това споразумение е част от политиката на ГИТ за партньорство с висши учебни заведения. Пълна информация за сключените споразумения може да бъде намерена на сайта на агенцията в секция „За нас“, рубрика „Сътрудничество и партньорство“.