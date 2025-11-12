НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          НачалоСвятИнциденти

          Първа версия: Турският С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха

          Снимка: Facebook
          Падналият вчера в Грузия турски военен самолет C-130 вероятно се е разпаднал във въздуха, а екипажът е опитал да подготви машината за аварийно кацане, съобщават турски и международни авиационни експерти, цитирани от Ройтерс.

          20 загинали турски военнослужещи

          Военнотранспортният самолет е пътувал от Азербайджан за Турция, когато се е разбил на територията на Грузия.
          При инцидента са загинали 20 турски военнослужещи, чиито имена бяха оповестени днес от турското министерство на отбраната.

          В момента службите на Турция, Грузия и Азербайджан провеждат съвместно разследване на причините за катастрофата.

          Официално: Няма оцелели при самолетната катастрофа в Грузия Официално: Няма оцелели при самолетната катастрофа в Грузия

          Най-тежкият военен инцидент в Турция от 2020 г.

          Катастрофата е най-смъртоносният военен инцидент в Турция от февруари 2020 г., когато подкрепяни от Русия сирийски сили убиха 33 турски войници в Идлиб, отбелязва агенцията.

          Машината е била произведена преди 57 години

          Според първоначалните анализи кадри от падането и снимки от мястото на инцидента показват, че самолетът се е разпаднал във въздуха.
          Някои експерти смятат, че възрастта на машината е възможна причина за трагедията – C-130 е произведен преди 57 години и е на въоръжение в турската армия от 2010 г.

          „Кадрите от инцидента показват отделяне на опашката на самолета от корпуса и изпускане на гориво през клапаните на крилата му – това предполага, че екипажът се е опитал да подготви машината за аварийно кацане,“ коментира бившият специалист по C-130 във ВВС на САЩ Джеръд Филипс.

          Турция обновява флота си

          Миналия месец турското министерство на отбраната подписа споразумение с Великобритания за закупуване на 12 самолета C-130J – модерна версия на модела.
          Машините ще преминат поддръжка и модернизация във Великобритания, след което ще бъдат предадени на турските военновъздушни сили, припомня Ройтерс.

