      сряда, 12.11.25
          Начало Спорт Тенис

          Първи успех за Лоренцо Музети във финалния АТР

          Италианецът изкова победата със 7:5, 3:6, 7:5 срещу Алекс де Минор

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лоренцо Музети записа дебютната си победа във финалния турнир на ATP за сезона, надигравайки Алекс де Минор с 2:1 сета. Италианецът на практика сътвори сензация, след като изоставаше с 3:5 във финалния сет. 

          Той изкова победата със 7:5, 3:6, 7:5 след 2 часа и 48 минути игра. На победителя му се наложи да спечели четири поредни гейма в самия край, за да се реваншира за допуснатите пробиви преди това. 

          След този развой на срещата, всеки един от четиримата в групата играчи запази шансове за място на полуфиналите.

          Музети вече има баланс 1-1 и се изравни на второто място в групата с Тейлър Фриц, който вчера загуби от Алкарас. В следващия си двубой италианецът ще играе със световния номер 1, който има на сметката си две победи. 

