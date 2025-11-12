Първи успех за Лоренцо Музети във финалния АТР

Лоренцо Музети записа дебютната си победа във финалния турнир на ATP за сезона, надигравайки Алекс де Минор с 2:1 сета. Италианецът на практика сътвори сензация, след като изоставаше с 3:5 във финалния сет.
Той изкова победата със 7:5, 3:6, 7:5 след 2 часа и 48 минути игра. На победителя му се наложи да спечели четири поредни гейма в самия край, за да се реваншира за допуснатите пробиви преди това.
След този развой на срещата, всеки един от четиримата в групата играчи запази шансове за място на полуфиналите.
Музети вече има баланс 1-1 и се изравни на второто място в групата с Тейлър Фриц, който вчера загуби от Алкарас. В следващия си двубой италианецът ще играе със световния номер 1, който има на сметката си две победи.
