Павлин Павлов: Военните действия нямат нищо общо с отношенията между народите

В предаването „Контра“ експертът Павлин Павлов коментира актуалната геополитическа ситуация и позицията на България в рамките на НАТО. Той подчерта, че въпреки историческите и културните връзки между българския и руския народ, военните конфликти следват своя собствена логика.

„Нашите братски отношения с Русия не са попречили по време на ангажимента ни към коалиции, които са воювали срещу Русия, Русия да бомбардира Варна – и то два пъти," припомни Павлов.

Според него, „военните действия няма нищо общо с отношения на народи по родови, емоционален и друг план“. Павлов подчерта, че България като член на НАТО е част от военен блок, който „де факто вече участва в конфликт с Русия“, и че осъзнаването на тази реалност е ключово за обществото.