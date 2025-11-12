Пламена Терзирадева: Утре заседанието на СОС ще бъде драматично

“ Утре заседанието на СОС ще бъде драматично.“

Това каза общинският съветник В СОС от „Спаси София“ Пламена Терзирадева“, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Терзиеванотав обясни, че в утрешното заседание предстои да бъде разгледан доклад на „Спаси София“, който предлага да се закупят нови десет самосвала за събиране на боклук.

„Пари има , въпросът е как се разпределят. Особено в момент на криза аргументът, че няма пари не е резонен“, заяви още гостът.

Общинският съветник коментира тема за паркирането в столицата. Тя посочи, че от партията отстояват идеята си разширяване на зоните за паркиране, както и за повишаваното на цените.

„Смятам, че центърът на София е добре обезпечен с метро и той може да се ползва като алтернатива на автомобилния превоз, аз го ползвам всеки ден“, каза Терзирадева.

Общинският съветник посочи, че идеята е парите, събрани от зоните, да се използват за подобряване на пътната инфраструктура.