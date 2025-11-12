Пловдивски медици излизат на протест и блокират бул. „България“

Медици от УМБАЛ Пловдив ще излязат днес на протест и ще блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Дилянка“ от 12:30 часа, в знак на недоволство от резултатите от конкурса за ръководството на болницата.
Причината за недоволството е изборът на д-р Йовко Червенков за нов управител на лечебното заведение. Медиците настояват настоящият ръководител д-р Динчо Генев да остане на поста си, като подчертават, че под негово ръководство болницата се развива успешно.
По думите ѝ, на среща с министъра на здравеопазването Силви Кирилов и председателя на парламентарната здравна комисия медиците са получили уверение, че резултатите от конкурса ще бъдат обявени лично от министъра — но това не се е случило.
До момента не е проведено Общо събрание на акционерите на болницата, на което трябва да се гласува нов управител, затова д-р Генев продължава да изпълнява длъжността.
Протестите ще продължат всеки ден до 19 ноември, с изключение на събота и неделя.
