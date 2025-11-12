Пловдивски медици излизат на протест и блокират бул. „България“

Медици от УМБАЛ Пловдив ще излязат днес на протест и ще блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Дилянка“ от 12:30 часа, в знак на недоволство от резултатите от конкурса за ръководството на болницата.

Причината за недоволството е изборът на д-р Йовко Червенков за нов управител на лечебното заведение. Медиците настояват настоящият ръководител д-р Динчо Генев да остане на поста си, като подчертават, че под негово ръководство болницата се развива успешно.

„Изпратихме няколко запитвания, но не получихме никакъв отговор. Това мълчание на институциите провокира следващата стъпка на недоволството ни,“ коментира д-р Анеса Георгиева, началник на Детското отделение.



По думите ѝ, на среща с министъра на здравеопазването Силви Кирилов и председателя на парламентарната здравна комисия медиците са получили уверение, че резултатите от конкурса ще бъдат обявени лично от министъра — но това не се е случило.

До момента не е проведено Общо събрание на акционерите на болницата, на което трябва да се гласува нов управител, затова д-р Генев продължава да изпълнява длъжността.

Протестите ще продължат всеки ден до 19 ноември, с изключение на събота и неделя.