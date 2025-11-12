По искане на ПП: Извънредно заседание на бюджетната комисия в парламента

Днес в 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което са поканени представители на синдикатите и работодателските организации, съобщи в кулоарите на парламента депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“Асен Василев.
Диалог, а не политически сблъсък
Според него целта на заседанието е да се чуе гласът на бизнеса и синдикатите – кои мерки биха подкрепили и кои отхвърлят:
Василев остро разкритикува управляващите и поведението на ГЕРБ:
По думите му, на днешното заседание трябва да бъдат чути всички мнения и предложения, за да се стигне до разумна рамка на бюджета:
Василев за „Лукойл“: Нужен е ред, а не импровизации
Във връзка с темата за „Лукойл“ Асен Василев заяви, че управляващите не дават яснота как ще се отразят санкциите и промените върху цените на горивата:
Той подчерта, че е време да се прекратят политическите боричкания и да се въведе ред в управлението на енергийния сектор:
Днес в 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което са поканени представители на синдикатите и работодателските организации, съобщи в кулоарите на парламента депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“Асен Василев.
Диалог, а не политически сблъсък
Според него целта на заседанието е да се чуе гласът на бизнеса и синдикатите – кои мерки биха подкрепили и кои отхвърлят:
Василев остро разкритикува управляващите и поведението на ГЕРБ:
По думите му, на днешното заседание трябва да бъдат чути всички мнения и предложения, за да се стигне до разумна рамка на бюджета:
Василев за „Лукойл“: Нужен е ред, а не импровизации
Във връзка с темата за „Лукойл“ Асен Василев заяви, че управляващите не дават яснота как ще се отразят санкциите и промените върху цените на горивата:
Той подчерта, че е време да се прекратят политическите боричкания и да се въведе ред в управлението на енергийния сектор: