По искане на ПП: Извънредно заседание на бюджетната комисия в парламента

Днес в 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което са поканени представители на синдикатите и работодателските организации, съобщи в кулоарите на парламента депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Асен Василев.

„И двете страни вече потвърдиха участието си. Крайно време е да спре политизирането на въпроса за бюджета и хаотичните действия на управляващите. Трябва да се стигне до съгласие за бюджет, който не натоварва бизнеса и гражданите,“ подчерта Василев. - Реклама -

Диалог, а не политически сблъсък

Според него целта на заседанието е да се чуе гласът на бизнеса и синдикатите – кои мерки биха подкрепили и кои отхвърлят:

„Така нормално се случват нещата. Трябва да има ред в този процес. За последните пет години такъв счупен диалог не е имало – правителството не може да събере работодатели и синдикати на една маса, а финансовият министър дори не излиза да обясни бюджета си,“ коментира депутатът.

Василев остро разкритикува управляващите и поведението на ГЕРБ:

„Очевидно е, че трябва да влезе възрастен в стаята и да започне един нормален, професионален, а не политически разговор. ГЕРБ вчера излъгаха, че работодателите ще присъстват на техния Съвет за съвместно управление. Всички виждаме, че работодателите са против вдигането на осигуровките и данъците, а двата синдиката също имат разминавания.“

По думите му, на днешното заседание трябва да бъдат чути всички мнения и предложения, за да се стигне до разумна рамка на бюджета:

„Този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъците от 1996 година насам. Спомняте си колко атаки имаше, че последните години се води лява политика, а сега дясната партия ГЕРБ прави най-голямото увеличаване на данъците от Жан Виденов насам,“ каза Василев.

Василев за „Лукойл“: Нужен е ред, а не импровизации

Във връзка с темата за „Лукойл“ Асен Василев заяви, че управляващите не дават яснота как ще се отразят санкциите и промените върху цените на горивата:

„Най-добре е особен търговски управител на „Лукойл“ да бъде юридическо лице от голяма международна компания, оперираща на световните пазари. Ако това не може да стане, следващият вариант е човек с опит в такава компания. Управлението на рафинерия изисква сериозни знания и опит.“

Той подчерта, че е време да се прекратят политическите боричкания и да се въведе ред в управлението на енергийния сектор: