„Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново

Напрежението около параметрите на Бюджет 2026 се покачва, докато синдикати, бизнес и управляващи не успяват да намерят общ език. След среща между КТ „Подкрепа“ и ГЕРБ стана ясно, че промени в държавните сметки не се очакват, което засилва недоволството на фона на растящите цени и обедняването на българите.
Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев определи проведените разговори като непродуктивни.
Според Кацарчев е било очаквано, че приходите за тази година няма да бъдат изпълнени. Той подчерта, че планираното увеличение на заплатите в публичния сектор е недостатъчно, за да компенсира инфлацията.
Атанас Кацарчев предупреди, че предприятията са в готовност за протести и разкритикува ролята на държавата в тристранния диалог.
Икономистът отправи остра критика и към цялостната икономическа стратегия на страната, която по думите му е прекалено зависима от европейско финансиране, без да създава добавена стойност.
