„Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново

Напрежението около параметрите на Бюджет 2026 се покачва, докато синдикати, бизнес и управляващи не успяват да намерят общ език. След среща между КТ „Подкрепа“ и ГЕРБ стана ясно, че промени в държавните сметки не се очакват, което засилва недоволството на фона на растящите цени и обедняването на българите.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев определи проведените разговори като непродуктивни.

„Срещата беше по-скоро всеки да си каже болката. Синдикатите отстояваме най-вече правата на работниците. Разбрахме, че няма да се пипа каквото и да е по бюджета. Ако днес изпратят нещо, ще бъдем приятно изненадани. Още не сме решили дали ще участваме на срещата утре, ако не изпратят нищо“, заяви той в ефира на „България сутрин“.

Според Кацарчев е било очаквано, че приходите за тази година няма да бъдат изпълнени. Той подчерта, че планираното увеличение на заплатите в публичния сектор е недостатъчно, за да компенсира инфлацията.

„Не сме доволни, защото при 5% увеличение на заплатите в публичния сектор, ще останат реално 2%. Имаме обедняване на базата на растящите цени, расте инфлацията. По бензиностанциите вече са със стотинки нагоре горивата. В стоковата борса говорят за цените на едро,но в магазина цените не са на едро“, обясни икономистът.

Атанас Кацарчев предупреди, че предприятията са в готовност за протести и разкритикува ролята на държавата в тристранния диалог.

„Ние сме 3 страни – държава, работодатели, синдикати. Опитват се да направят сблъсък работодатели-синдикати, а държавата да е съдия. Ролята на държавата е да пази обществения интерес и да търси баланс. Трябва да бъдат премахнати някои нулеви ставки. На срещата ни обясниха, че 7-те милиарда евро капиталови разходи са за Плана за възстановяване и устойчивост и не могат да ги намалят“, изтъкна той.

Икономистът отправи остра критика и към цялостната икономическа стратегия на страната, която по думите му е прекалено зависима от европейско финансиране, без да създава добавена стойност.