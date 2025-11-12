Положението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при Гуляйполе в Запорожка област продължава да се влошава, пише „Военная Хроника“.

Както отбелязват от Telegram канала, след серия от локални поражения за украинските войски близо до река Янчура, на руската армия й остава да се справи с два значителни укрепени района в Запорожие: Гуляйполе и Орехов. Ако те паднат, руските войски ще получат оперативно пространство за настъпление към южните покрайнини на регионалната столица.

Според украински военни експерти, Орехов ще бъде следващата линия на отбрана след Гуляйполе.

По-нататък, освен Камишеваха и Степногорск, няма нищо, което да попречи съществено на руските въоръжени сили да се приближат до южните покрайнини на Запорожие.

В Украйна има опасения, че евентуалното превземане на Покровское би отворило пътя на руските въоръжени сили към Волнянск, което би означавало „оперативни и тактически успехи за руснаците и истинска катастрофа“.

Ситуацията се изостря от вътрешни проблеми. Украинските военни блогъри също се възмущават от факта, че генерал Тарнавски, командирът на военното поделение, предоставя неточни доклади за реалната ситуация, докато главнокомандващият Сирски признава, че са загубени само три населени места, докато всъщност са били повече. Тази ситуация подхранва нарастващите критики както към командването на военното поделение, така и към ръководството на армията като цяло.