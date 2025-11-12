Последна информация за състоянието на детето, блъснато от трамвай

Детето, пострадало при инцидент с трамвай в центъра на София, е настанено в
противошоковата зала на болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.
От болницата уточняват, че на момичето се извършват
множество прегледи и изследвания, за да бъде изяснено състоянието му.
По-рано от
Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че 11-годишното момиче е било блъснато от трамвай на ул. „Граф Игнатиев“, докато е карало колело.
„Детето е било придружавано от възрастен и по информация от екипа, транспортирал го до болницата, е било контактно по пътя за ‘Пирогов’“, съобщи заместник-кметът по транспорт на София
Виктор Чаушев.
По думите му
ватманката е изпаднала в шок след инцидента и ѝ е оказана помощ. Районът около мястото на произшествието беше временно отцепен, а движението на трамваите – спряно за кратко.
Полицията извършва
оглед и разследване на обстоятелствата около инцидента.
