Последна информация за състоянието на детето, блъснато от трамвай

Детето, пострадало при инцидент с трамвай в центъра на София, е настанено в противошоковата зала на болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

- Реклама -

От болницата уточняват, че на момичето се извършват множество прегледи и изследвания, за да бъде изяснено състоянието му.

По-рано от Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че 11-годишното момиче е било блъснато от трамвай на ул. „Граф Игнатиев“, докато е карало колело.

„Детето е било придружавано от възрастен и по информация от екипа, транспортирал го до болницата, е било контактно по пътя за ‘Пирогов’“, съобщи заместник-кметът по транспорт на София Виктор Чаушев.

По думите му ватманката е изпаднала в шок след инцидента и ѝ е оказана помощ. Районът около мястото на произшествието беше временно отцепен, а движението на трамваите – спряно за кратко.

Полицията извършва оглед и разследване на обстоятелствата около инцидента.