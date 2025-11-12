НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Последна информация за състоянието на детето, блъснато от трамвай

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Детето, пострадало при инцидент с трамвай в центъра на София, е настанено в противошоковата зала на болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

          От болницата уточняват, че на момичето се извършват множество прегледи и изследвания, за да бъде изяснено състоянието му.

          По-рано от Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че 11-годишното момиче е било блъснато от трамвай на ул. „Граф Игнатиев“, докато е карало колело.

          УЖАС: Трамвай блъсна момиче на площад „Славейков“ (ВИДЕО) УЖАС: Трамвай блъсна момиче на площад „Славейков“ (ВИДЕО)

          „Детето е било придружавано от възрастен и по информация от екипа, транспортирал го до болницата, е било контактно по пътя за ‘Пирогов’“, съобщи заместник-кметът по транспорт на София Виктор Чаушев.

          По думите му ватманката е изпаднала в шок след инцидента и ѝ е оказана помощ. Районът около мястото на произшествието беше временно отцепен, а движението на трамваите – спряно за кратко.

          Полицията извършва оглед и разследване на обстоятелствата около инцидента.

