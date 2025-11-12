Прането на 100 милиона долара: Зеленски с първи коментар за мегаскандала

Президентът на Украйна Володимир Зеленски за първи път коментира публично разследването на Националното антикорупционно бюро (НАБУ), което разкри предполагаеми корупционни схеми, свързани с висши държавни служители. Изявлението му обаче прозвуча без особена емоция, сякаш самият държавен глава едва сега научава за мащаба на скандала, обхванал „Енергоатом“ и най-близкото му обкръжение.

„Считам, че министърът на правосъдието и министърът на енергетиката не могат да останат на своите постове. Това, по същество, е въпрос на доверие. Ако има обвинения – на тях трябва да се отговори. Решението за временно отстраняване от длъжност трябва да бъде взето бързо и оперативно,“ заяви Зеленски. - Реклама -

По думите му, в условията на война и тежка енергийна криза е „абсолютно ненормално“ да съществуват каквито и да било корупционни схеми в стратегическия енергиен сектор.

„Сега всички в Украйна преминават през изключително труден период — спиране на тока, руски удари, загуби. Абсолютно ненормално е при тези условия в енергийния сектор все още да съществуват някакви схеми,“ подчерта президентът.

Зеленски обяви, че ще подпише указ за налагане на санкции срещу двама души, фигуриращи по делото на НАБУ. Според него държавата не може да си позволи дори сянка на съмнение за злоупотреби, когато страната води война за своето съществуване.

„В момента всички трябва да защитаваме Украйна. Ако подлагаш държавата на риск — трябва да понесеш отговорност. Нарушаваш закона — значи трябва да отговаряш за това,“ каза Зеленски.

Политически анализатори в Киев отбелязват, че изявлението на президента е било по-скоро формално и предпазливо, без да се насочва към конкретни имена или твърди действия. Това поражда въпроси доколко Зеленски е готов да се конфронтира с влиятелни фигури от собствения си екип — особено в момент, когато доверието в украинските институции е под силен натиск, а международните партньори настояват за прозрачност и реална борба с корупцията.