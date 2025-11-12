Проф. Николай Витанов: Ние все още сме в американската зона на влияние

Това каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според госта, ако излезем от сферата на влияние на САЩ, ще влезем в тази на Русия. По думите му България не би могла да даде отпор на руската армия, ако се стигне дотам, че да бъдем нападнати от тях.
Математикът предупреди, че ако Европейският съюз вземе заем за въоръжаване на Украйна, то всички ние ще плащаме този заем. Той обясни, че големият проблем бил, че дори да се даде въоръжение, нямало доброволци, които да се сражават за запазване на територията на Украйна.
Това каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според госта, ако излезем от сферата на влияние на САЩ, ще влезем в тази на Русия. По думите му България не би могла да даде отпор на руската армия, ако се стигне дотам, че да бъдем нападнати от тях.
Математикът предупреди, че ако Европейският съюз вземе заем за въоръжаване на Украйна, то всички ние ще плащаме този заем. Той обясни, че големият проблем бил, че дори да се даде въоръжение, нямало доброволци, които да се сражават за запазване на територията на Украйна.