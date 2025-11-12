Проф. Николай Витанов: Ние все още сме в американската зона на влияние

„Ние все още сме в американската зона на влияние.“

Това каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според госта, ако излезем от сферата на влияние на САЩ, ще влезем в тази на Русия. По думите му България не би могла да даде отпор на руската армия, ако се стигне дотам, че да бъдем нападнати от тях.

„Ако има граница на Украйна, която да е по-близо до Москва, това ще позволи там да се разположат ракети срещу Русия“, каза още гостът.

Математикът предупреди, че ако Европейският съюз вземе заем за въоръжаване на Украйна, то всички ние ще плащаме този заем. Той обясни, че големият проблем бил, че дори да се даде въоръжение, нямало доброволци, които да се сражават за запазване на територията на Украйна.