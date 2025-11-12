Работодателите отказаха да се явят на НСТС, заседанието пак пропадна

Национално представените работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обявиха, че няма да участват в извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за 13 ноември.
- Реклама -
В обща позиция, изпратена до медиите, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) посочват, че проектът на държавен бюджет за 2026 г. отстъпва от ангажимента на управляващите за запазване на данъчно-осигурителния модел.
Според работодателите, предложеният бюджет прехвърля „сметката за политическия популизъм“ върху бизнеса и работещите, като обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж и разширява сивата икономика.
Организациите подчертават, че миналата седмица е бил направен опит за формална консултация, но документът, който сега се предлага за обсъждане, не съдържа никакви промени.
Работодателите заявяват, че остават в готовност за реален диалог, основан на прозрачност и оценка на въздействието, с цел намиране на устойчиви решения за българската икономика.
Национално представените работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обявиха, че няма да участват в извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за 13 ноември.
- Реклама -
В обща позиция, изпратена до медиите, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) посочват, че проектът на държавен бюджет за 2026 г. отстъпва от ангажимента на управляващите за запазване на данъчно-осигурителния модел.
Според работодателите, предложеният бюджет прехвърля „сметката за политическия популизъм“ върху бизнеса и работещите, като обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж и разширява сивата икономика.
Организациите подчертават, че миналата седмица е бил направен опит за формална консултация, но документът, който сега се предлага за обсъждане, не съдържа никакви промени.
Работодателите заявяват, че остават в готовност за реален диалог, основан на прозрачност и оценка на въздействието, с цел намиране на устойчиви решения за българската икономика.