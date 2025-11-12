Работодателите отказаха да се явят на НСТС, заседанието пак пропадна

Национално представените работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обявиха, че няма да участват в извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за 13 ноември.

В обща позиция, изпратена до медиите, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) посочват, че проектът на държавен бюджет за 2026 г. отстъпва от ангажимента на управляващите за запазване на данъчно-осигурителния модел.

„Предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера,“ се казва в позицията на АОБР.

Според работодателите, предложеният бюджет прехвърля „сметката за политическия популизъм“ върху бизнеса и работещите, като обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж и разширява сивата икономика.

„Развитието на бюджетната процедура не предполага реален дебат. Не приемаме да участваме в процес, който подменя социалния диалог с формално обсъждане на най-важния закон в държавата,“ заявяват още от АОБР.

Организациите подчертават, че миналата седмица е бил направен опит за формална консултация, но документът, който сега се предлага за обсъждане, не съдържа никакви промени.

„Това не е държавнически подход, а имитация на консултации, лишена от истински дебат и отговорност. АОБР няма да легитимира подобно решение,“ се казва още в становището.

Работодателите заявяват, че остават в готовност за реален диалог, основан на прозрачност и оценка на въздействието, с цел намиране на устойчиви решения за българската икономика.