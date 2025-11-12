НА ЖИВО
          Радев: Правителството можеше отдавна да назначи управител на рафинерията

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев разкритикува управляващите, че се оправдават с процедурни пречки, вместо да предприемат реални действия за защита на обществения интерес и стабилността на пазара на горива.

          „Оправданията, че чакат обнародването на промените в закона, за да назначат особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни,“ написа Радев във Facebook.

          По думите му, ако целта действително е да се предотврати прекъсване в работата на рафинерията и скок на цените, правителството е трябвало още след санкциите от 23 октомври да назначи ОТУ и да поеме оперативния контрол.

          Президентът подчерта, че законът от 2023 г. вече предвижда такава възможност, както и гаранции срещу злоупотреби, прилагани и в други европейски държави със сходни казуси.

          „През последните седмици умишлено се насаждат страхове и усещане за спешност, зад които се прокарват законови промени, отменящи защитни мерки. А дали това не е истинската цел – и кой има интерес от нея?“ – попита Радев.

