Радев: Правителството можеше отдавна да назначи управител на рафинерията

Президентът Румен Радев разкритикува управляващите, че се оправдават с процедурни пречки, вместо да предприемат реални действия за защита на обществения интерес и стабилността на пазара на горива.

„Оправданията, че чакат обнародването на промените в закона, за да назначат особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни,“ написа Радев във Facebook.

По думите му, ако целта действително е да се предотврати прекъсване в работата на рафинерията и скок на цените, правителството е трябвало още след санкциите от 23 октомври да назначи ОТУ и да поеме оперативния контрол.

Президентът подчерта, че законът от 2023 г. вече предвижда такава възможност, както и гаранции срещу злоупотреби, прилагани и в други европейски държави със сходни казуси.