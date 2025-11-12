НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Радев се среща с Ердоган, ще гледат мача България-Турция

          Снимка: iStock
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на България Румен Радев и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган ще бъдат заедно на стадиона в Бурса, където ще наблюдават световната квалификация между националните отбори на България и Турция от зона Европа.

          Срещата от група Е е насрочена за събота, 15 ноември, от 19:00 часа българско време.

          Очаква се двамата президенти да проведат кратка среща преди началото на двубоя, съобщават дипломатически източници.

          Междувременно държавният глава изпрати съболезнователен адрес до своя турски колега във връзка с катастрофата на военен самолет, при която загинаха 20 души.

          Напрежение и очаквания преди мача

          Турция се нуждае само от една точка, за да си осигури минимум участие в плейофите за световното първенство. В момента южните ни съседи са на три пункта зад лидера Испания, докато българският отбор заема последното място в групата без спечелена точка.

          Първият сблъсък между двата тима завърши с убедителна победа на Турция с 6:1.

          Двубоят в Бурса се очаква да премине при засилени мерки за сигурност, като интересът към него е огромен както сред феновете, така и на политическо ниво, предвид присъствието на двамата държавни глави.

