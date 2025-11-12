Рекорден ръст на проверките в София

Столичният инспекторат отчита най-високите резултати в историята си за периода ноември 2024 – октомври 2025 г., показвайки, че засиленият контрол върху чистотата, строителните дейности и поддържането на обществените територии в София вече дава реални резултати.

Според общината, положителната тенденция е пряка последица от последователната политика на екипа на кмета Васил Терзиев, насочена към повече прозрачност, отчетност и ефективност в ежедневната работа на инспекторите.

„Реформата в контролната дейност продължава да дава резултати – повече проверки, повече отговорност и повече спазване на правилата в София. Благодарение на професионалната работа на екипа на Инспектората и въвеждането на ясни критерии за отчетност, успяхме да постигнем реален ефект, а не само ръст в санкциите“, заяви кметът Васил Терзиев.

Повече проверки, повече ред

За последната година Инспекторатът е съставил 49 526 констативни протокола – почти 50% повече спрямо предходния период.

Броят на актoвете за установяване на административни нарушения достига 9 268, което представлява ръст от 78% на годишна база и над три пъти повече спрямо 2023 г.

Санкциите също бележат сериозен скок – глобите с фиш възлизат на 332 350 лв., а наложените глоби към почистващите фирми достигат 1 387 234 лв.

Въпреки че последните са леко по-ниски от миналогодишните, те са два и половина пъти по-високи от тези през 2023 г. – знак, че системните нарушения намаляват, но контролът остава строг.

Край на безконтролното замърсяване

Сред най-честите нарушения, които продължават да се откриват, са смесването на рециклируеми и битови отпадъци, нерегламентираното изхвърляне, както и замърсявания при строителни дейности.

През последните две години обаче именно засиленият контрол над почистващите фирми доведе до по-високи стандарти в поддържането на градската среда и значително намаляване на системните пропуски.

Реформа с реален ефект

Реформата в Инспектората, започната в началото на мандата на Терзиев, включва:

смяна на ръководството;

актуализиране на общинските наредби;

дигитализация на процесите;

въвеждане на нова система за заплащане на инспекторите, базирана на резултати и прозрачност.

Гражданите – активен участник в контрола

През отчетния период денонощният Оперативен център на Инспектората е обработил десетки хиляди сигнали от граждани и организации.

По всички са предприети действия в координация с районните администрации и компетентните институции.

София постепенно изгражда нова култура на ред и отговорност, където гражданите, институциите и почистващите фирми работят в синхрон.

А резултатите от последната година показват ясно: когато контролът е последователен, ефектът е видим – по-чиста, по-подредена и по-жива столица