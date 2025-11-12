НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Рекорден ръст на проверките в София

          0
          14
          Столичен общински съвет
          Столичен общински съвет
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Столичният инспекторат отчита най-високите резултати в историята си за периода ноември 2024 – октомври 2025 г., показвайки, че засиленият контрол върху чистотата, строителните дейности и поддържането на обществените територии в София вече дава реални резултати.

          - Реклама -

          Според общината, положителната тенденция е пряка последица от последователната политика на екипа на кмета Васил Терзиев, насочена към повече прозрачност, отчетност и ефективност в ежедневната работа на инспекторите.

          „Реформата в контролната дейност продължава да дава резултати – повече проверки, повече отговорност и повече спазване на правилата в София. Благодарение на професионалната работа на екипа на Инспектората и въвеждането на ясни критерии за отчетност, успяхме да постигнем реален ефект, а не само ръст в санкциите“, заяви кметът Васил Терзиев.

          Повече проверки, повече ред

          За последната година Инспекторатът е съставил 49 526 констативни протокола – почти 50% повече спрямо предходния период.
          Броят на актoвете за установяване на административни нарушения достига 9 268, което представлява ръст от 78% на годишна база и над три пъти повече спрямо 2023 г.

          Санкциите също бележат сериозен скок – глобите с фиш възлизат на 332 350 лв., а наложените глоби към почистващите фирми достигат 1 387 234 лв.
          Въпреки че последните са леко по-ниски от миналогодишните, те са два и половина пъти по-високи от тези през 2023 г. – знак, че системните нарушения намаляват, но контролът остава строг.

          Край на безконтролното замърсяване

          Сред най-честите нарушения, които продължават да се откриват, са смесването на рециклируеми и битови отпадъци, нерегламентираното изхвърляне, както и замърсявания при строителни дейности.
          През последните две години обаче именно засиленият контрол над почистващите фирми доведе до по-високи стандарти в поддържането на градската среда и значително намаляване на системните пропуски.

          Реформа с реален ефект

          Реформата в Инспектората, започната в началото на мандата на Терзиев, включва:

          смяна на ръководството;

          актуализиране на общинските наредби;

          дигитализация на процесите;

          въвеждане на нова система за заплащане на инспекторите, базирана на резултати и прозрачност.

          Гражданите – активен участник в контрола

          През отчетния период денонощният Оперативен център на Инспектората е обработил десетки хиляди сигнали от граждани и организации.
          По всички са предприети действия в координация с районните администрации и компетентните институции.

          София постепенно изгражда нова култура на ред и отговорност, където гражданите, институциите и почистващите фирми работят в синхрон.
          А резултатите от последната година показват ясно: когато контролът е последователен, ефектът е видим – по-чиста, по-подредена и по-жива столица

          Столичният инспекторат отчита най-високите резултати в историята си за периода ноември 2024 – октомври 2025 г., показвайки, че засиленият контрол върху чистотата, строителните дейности и поддържането на обществените територии в София вече дава реални резултати.

          - Реклама -

          Според общината, положителната тенденция е пряка последица от последователната политика на екипа на кмета Васил Терзиев, насочена към повече прозрачност, отчетност и ефективност в ежедневната работа на инспекторите.

          „Реформата в контролната дейност продължава да дава резултати – повече проверки, повече отговорност и повече спазване на правилата в София. Благодарение на професионалната работа на екипа на Инспектората и въвеждането на ясни критерии за отчетност, успяхме да постигнем реален ефект, а не само ръст в санкциите“, заяви кметът Васил Терзиев.

          Повече проверки, повече ред

          За последната година Инспекторатът е съставил 49 526 констативни протокола – почти 50% повече спрямо предходния период.
          Броят на актoвете за установяване на административни нарушения достига 9 268, което представлява ръст от 78% на годишна база и над три пъти повече спрямо 2023 г.

          Санкциите също бележат сериозен скок – глобите с фиш възлизат на 332 350 лв., а наложените глоби към почистващите фирми достигат 1 387 234 лв.
          Въпреки че последните са леко по-ниски от миналогодишните, те са два и половина пъти по-високи от тези през 2023 г. – знак, че системните нарушения намаляват, но контролът остава строг.

          Край на безконтролното замърсяване

          Сред най-честите нарушения, които продължават да се откриват, са смесването на рециклируеми и битови отпадъци, нерегламентираното изхвърляне, както и замърсявания при строителни дейности.
          През последните две години обаче именно засиленият контрол над почистващите фирми доведе до по-високи стандарти в поддържането на градската среда и значително намаляване на системните пропуски.

          Реформа с реален ефект

          Реформата в Инспектората, започната в началото на мандата на Терзиев, включва:

          смяна на ръководството;

          актуализиране на общинските наредби;

          дигитализация на процесите;

          въвеждане на нова система за заплащане на инспекторите, базирана на резултати и прозрачност.

          Гражданите – активен участник в контрола

          През отчетния период денонощният Оперативен център на Инспектората е обработил десетки хиляди сигнали от граждани и организации.
          По всички са предприети действия в координация с районните администрации и компетентните институции.

          София постепенно изгражда нова култура на ред и отговорност, където гражданите, институциите и почистващите фирми работят в синхрон.
          А резултатите от последната година показват ясно: когато контролът е последователен, ефектът е видим – по-чиста, по-подредена и по-жива столица

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Радев наложи вето на закона за „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за...
          Общество

          Шефът на НЗОК: Дефицитът на Касата намалява двойно за 4 месеца

          Никола Павлов -
          Дефицитът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е намалял до 215 млн. лв., съобщи пред журналисти управителят на Касата доц. Петко Стефановски след заседание на...
          Политика

          По искане на ПП: Извънредно заседание на бюджетната комисия в парламента

          Никола Павлов -
          Днес в 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което са поканени представители на синдикатите и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions