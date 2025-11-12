НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Правосъдие

          Рекордна глоба от 1,7 млн. евро в Гърция за мъж, изтезавал десетки котки

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Съд в Гърция постанови безпрецедентна глоба в размер на 1,7 милиона евро за проявена жестокост към животни. Санкцията е наложена на 68-годишен мъж, който е държал 58 котки затворени в порутена сграда, лишавайки ги от храна, вода и подлагайки ги на мъчения.

          Властите са разкрили така наречения „затвор за котки“ след подаден сигнал от минувачи. При ареста си мъжът е заявил, че е събирал бездомни животни, тъй като бил чувствителен към тяхната съдба.

          По време на делото защитата му се е опитала да го представи като лице с психически отклонения, но назначените от съда експерти са доказали, че той напълно е осъзнавал действията си. Според коментари на адвокати, това е първият случай, в който се налага толкова голяма финансова санкция за подобно престъпление, което отразява изключителната му жестокост.

          Магистратите са взели предвид и предишни прояви на подсъдимия, свързани с нехуманност и жестокост към кучета.

          От Съюза за защита на животните съобщиха, че спасените котки са настанени в приют, където за тях се полагат необходимите грижи. Информацията е цитирана от БНР.

