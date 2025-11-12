Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“

Днес, в интервала между 8:00 и 18:00 ч., движението по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента. Причината е извършване на асфалтови дейности по трасето.
Ремонтните работи обхващат платното за София при 137-ия км и участъка между 140-ия и 142-ия км от магистралата. През това време трафикът ще преминава единствено по изпреварващата лента, а движението в активната и аварийната ще бъде ограничено.
От Пътната агенция апелират шофьорите да проявят повишено внимание и търпение в района на ремонта, за да се избегнат инциденти и задръствания.
