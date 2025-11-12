НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“

          0
          10
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес, в интервала между 8:00 и 18:00 ч., движението по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента. Причината е извършване на асфалтови дейности по трасето.

          - Реклама -

          Ремонтните работи обхващат платното за София при 137-ия км и участъка между 140-ия и 142-ия км от магистралата. През това време трафикът ще преминава единствено по изпреварващата лента, а движението в активната и аварийната ще бъде ограничено.

          Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението

          „Призоваваме водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата и въведените ограничения на скоростта,“ напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          От Пътната агенция апелират шофьорите да проявят повишено внимание и търпение в района на ремонта, за да се избегнат инциденти и задръствания.

          Днес, в интервала между 8:00 и 18:00 ч., движението по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента. Причината е извършване на асфалтови дейности по трасето.

          - Реклама -

          Ремонтните работи обхващат платното за София при 137-ия км и участъка между 140-ия и 142-ия км от магистралата. През това време трафикът ще преминава единствено по изпреварващата лента, а движението в активната и аварийната ще бъде ограничено.

          Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението

          „Призоваваме водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата и въведените ограничения на скоростта,“ напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          От Пътната агенция апелират шофьорите да проявят повишено внимание и търпение в района на ремонта, за да се избегнат инциденти и задръствания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Хиляди сърби образуваха жива стена около сградите на Генералния щаб в Белград

          Дамяна Караджова -
          Хиляди граждани излязоха по улиците на Белград, за да протестират срещу планираното разрушаване на комплекса от сгради на Генералния щаб
          Общество

          Вторият опит за заседание на Тристранния съвет – в четвъртък

          Дамяна Караджова -
          След като вчера синдикатите седнаха на една маса с представителите на партията мандатоносител, диалогът за парите на държавата продължава.
          Общество

          Пловдивски медици излизат на протест и блокират бул. „България“

          Георги Петров -
          Медици от УМБАЛ Пловдив ще излязат днес на протест и ще блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Дилянка“ от 12:30 часа, в знак...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions