Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“

Днес, в интервала между 8:00 и 18:00 ч., движението по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента. Причината е извършване на асфалтови дейности по трасето.

Ремонтните работи обхващат платното за София при 137-ия км и участъка между 140-ия и 142-ия км от магистралата. През това време трафикът ще преминава единствено по изпреварващата лента, а движението в активната и аварийната ще бъде ограничено.

„Призоваваме водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата и въведените ограничения на скоростта,“ напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Пътната агенция апелират шофьорите да проявят повишено внимание и търпение в района на ремонта, за да се избегнат инциденти и задръствания.