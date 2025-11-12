НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Рецидивист с 4,23 промила алкохол е задържан в село Врачеш

          36-годишен мъж е привлечен като обвиняем за шофиране след употреба на алкохол с изключително висока концентрация от 4,23 промила. Информацията беше официално потвърдена от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

          На 10 ноември 2025 г. С.И. е управлявал лек автомобил по улица „Плиска“ в ботевградското село Врачеш, когато е бил спрян за рутинна проверка от органите на реда. Тестът с техническо средство е отчел наличието на алкохол в кръвта на водача.

          По случая незабавно е образувано досъдебно производство от Районна прокуратура – Ботевград. С постановление на наблюдаващия прокурор на обвиняемия е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа.

          В хода на разследването е установено, че С.И. вече има криминално минало за същото деяние. Той е бил осъден за шофиране в нетрезво състояние и през месец април 2024 г.

