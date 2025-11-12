НА ЖИВО
          Румъния се готви да поеме контрола над активите на „Лукойл"

          Снимка: БГНЕС
          Румъния предприема стъпки за поемане на контрол над местното дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, за да защити енергийната си сигурност и да спази санкциите на САЩ, заяви министърът на енергетиката Богдан Иван.

          Руският гигант управлява 320 бензиностанции в страната, както и рафинерията Petrotel, която осигурява около 25% от пазара на горива в Румъния. Компанията има и лиценз за проучвания в Черно море.

          „Лукойл“ и „Роснефт“ попаднаха под новите американски санкции, които трябва да влязат в сила на 21 ноември, посочва изданието „Киев индипендънт“.

          „Ще подкрепя напълно прилагането на санкциите, инициирани от Съединените щати, и на ниво Европейски съюз,“ заяви министър Иван.

          Той подчерта, че Министерството на енергетиката подготвя законодателни мерки, които ще гарантират работата на рафинерията и стабилността на доставките, без да се нарушават санкциите.

          Все още не е уточнено кои активи на „Лукойл“ ще бъдат поставени под държавен контрол и как ще се осъществи процесът.

          Руският петролен сектор е сред основните източници на приходи за Москва, а Киев настоява съюзниците си да засилят натиска върху руските енергийни компании, за да ограничат финансирането на войната в Украйна.

