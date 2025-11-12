Румъния се готви да поеме контрола над активите на „Лукойл“

Румъния предприема стъпки за поемане на контрол над местното дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, за да защити енергийната си сигурност и да спази санкциите на САЩ, заяви министърът на енергетиката Богдан Иван.

Руският гигант управлява 320 бензиностанции в страната, както и рафинерията Petrotel, която осигурява около 25% от пазара на горива в Румъния. Компанията има и лиценз за проучвания в Черно море.

„Лукойл“ и „Роснефт“ попаднаха под новите американски санкции, които трябва да влязат в сила на 21 ноември, посочва изданието „Киев индипендънт“.

„Ще подкрепя напълно прилагането на санкциите, инициирани от Съединените щати, и на ниво Европейски съюз,“ заяви министър Иван.



Той подчерта, че Министерството на енергетиката подготвя законодателни мерки, които ще гарантират работата на рафинерията и стабилността на доставките, без да се нарушават санкциите.

Все още не е уточнено кои активи на „Лукойл“ ще бъдат поставени под държавен контрол и как ще се осъществи процесът.

Руският петролен сектор е сред основните източници на приходи за Москва, а Киев настоява съюзниците си да засилят натиска върху руските енергийни компании, за да ограничат финансирането на войната в Украйна.