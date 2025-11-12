Русия създаде войски за безпилотни системи

Русия е създала войски за безпилотни системи, обяви Сергей Ищуганов, заместник-командващ на новия род войски на въоръжените сили на Руската Федерация, предава РИА Новости.

„Сформирани са щатни полкове и други подразделения“, заяви той.

Полковникът уточни, че организационната структура на безпилотните сили вече е определена и е назначен командир, като в цялата страна действат военни командни органи.

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов предложи създаването на този клон на въоръжените сили по искане на президента Владимир Путин в края на декември миналата година.

Министърът на отбраната призова за усилия, насочени към подобряване на тактическите и техническите характеристики на безпилотните летателни апарати, включително увеличаване на техния оперативен обхват, автономност и устойчивост на смущения.

Върховният главнокомандващ е поставил задачата да се осигури бързо и качествено разполагане и развитие на дронове.

Също така, през август 2024 г. на базата на едно от бойните подразделения на безпилотните летателни апарати беше създаден Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“. Ключовите области на работата му са обучение на инструктори измежду специалисти по безпилотни летателни апарати от действащи части и военни формирования и обучение на оператори за бойни действия в зоната на СВО.