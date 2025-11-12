НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия създаде войски за безпилотни системи

          0
          12
          Войска за безпилотни системи на Русия
          Войска за безпилотни системи на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е създала войски за безпилотни системи, обяви Сергей Ищуганов, заместник-командващ на новия род войски на въоръжените сили на Руската Федерация, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          „Сформирани са щатни полкове и други подразделения“, заяви той.

          Полковникът уточни, че организационната структура на безпилотните сили вече е определена и е назначен командир, като в цялата страна действат военни командни органи.

          Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов предложи създаването на този клон на въоръжените сили по искане на президента Владимир Путин в края на декември миналата година.

          Министърът на отбраната призова за усилия, насочени към подобряване на тактическите и техническите характеристики на безпилотните летателни апарати, включително увеличаване на техния оперативен обхват, автономност и устойчивост на смущения.

          Върховният главнокомандващ е поставил задачата да се осигури бързо и качествено разполагане и развитие на дронове.

          Също така, през август 2024 г. на базата на едно от бойните подразделения на безпилотните летателни апарати беше създаден Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“. Ключовите области на работата му са обучение на инструктори измежду специалисти по безпилотни летателни апарати от действащи части и военни формирования и обучение на оператори за бойни действия в зоната на СВО.

          Русия е създала войски за безпилотни системи, обяви Сергей Ищуганов, заместник-командващ на новия род войски на въоръжените сили на Руската Федерация, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          „Сформирани са щатни полкове и други подразделения“, заяви той.

          Полковникът уточни, че организационната структура на безпилотните сили вече е определена и е назначен командир, като в цялата страна действат военни командни органи.

          Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов предложи създаването на този клон на въоръжените сили по искане на президента Владимир Путин в края на декември миналата година.

          Министърът на отбраната призова за усилия, насочени към подобряване на тактическите и техническите характеристики на безпилотните летателни апарати, включително увеличаване на техния оперативен обхват, автономност и устойчивост на смущения.

          Върховният главнокомандващ е поставил задачата да се осигури бързо и качествено разполагане и развитие на дронове.

          Също така, през август 2024 г. на базата на едно от бойните подразделения на безпилотните летателни апарати беше създаден Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“. Ключовите области на работата му са обучение на инструктори измежду специалисти по безпилотни летателни апарати от действащи части и военни формирования и обучение на оператори за бойни действия в зоната на СВО.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кирил Петков: Очаквам фиктивен управител на „Лукойл“, договорен между Пеевски, Борисов и Маджо

          Никола Павлов -
          Бившият министър-председател и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков прогнозира, че бъдещето на рафинерията „Лукойл“ в Бургас ще бъде решено чрез назначаването на фиктивен...
          Крими

          Рецидивист с 4,23 промила алкохол е задържан в село Врачеш

          Георги Петров -
          36-годишен мъж е привлечен като обвиняем за шофиране след употреба на алкохол с изключително висока концентрация от 4,23 промила. Информацията беше официално потвърдена от...
          Политика

          Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината

          Екип Евроком -
          България е получила втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 440 млн. евро, а третото плащане се очаква до края...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions